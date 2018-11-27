Зачем автомобилисту пластилин

Читатель журнала «За рулем» знает, как уберечь от коррозии резьбовые соединения топливной магистрали. За свой лайфхак, опубликованный в рубрике «Советы бывалых», он получает приз.

ЗАПЛАСТИЛИНИТЬ

Ю. Вишнаревский, Смоленск

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После замены фильтра тонкой очистки бензина, который расположен под днищем автомобиля, всегда защищаю резьбовые соединения топливной магистрали обычным пластилином. Это прекрасно предохраняет их от коррозии — при следующей замене фильтра они легко откручиваются.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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