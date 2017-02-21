Новый Range Rover Evoque: от предшественника только дверные петли

Корреспондент ЗР побывал на презентации самого компактного и самого популярного Range Rover, на разработку которого компания потратила около миллиарда фунтов стерлингов и который приедет в Россию уже весной.

Повод: мировая премьера второго поколения Range Rover Evoque.

Место действия: Лондон

Выдвигающиеся ручки помогут идентифицировать новый Evoque с любого ракурса. Платформа полностью новая, но новинка длиннее предшественника всего на 16 мм, а колесная база выросла на 21 мм. Заднюю часть крыши опустили на 20 мм.

Впечатления: дизайн первого Эвока невероятно смел и крут! Даже сейчас — спустя восемь конвейерных лет — его экстерьер совершенно не выглядит устаревшим. И все-таки, если поставить его бок о боком с машиной второго поколения, контраст становится не просто заметным. Он разителен! Несмотря на сохраненные габариты (Evoque прибавил в длину лишь полтора сантиметра) и пропорции, это абсолютно новая машина, построенная на абсолютно новой платформе PTA (Premium Transverse Architecture). От предшественника достались только дверные петли.

Производитель говорит, что сзади стало чуть просторнее. На деле особой разницы я не почувствовал, но места и правда немало, а сам характер посадки явно удобнее, чем в большом Рейндже.

Мультимедийка Incontrol Touch Duo Pro знакома по Велару, а джойстик-селектор 9-ступенчатого автомата — по Ягуарам и вседорожнику RR Sport. От шайбы решили отказаться. Внезапно. Зарядные слоты в спинках передних сидений — свежее решение.

Материалы по теме Новый Range Rover Evoque: почти Velar, но только дешевле

О практичности, надежности и удобстве «веларовских» ручек-утопленников можно спорить горячо и долго, но в эффектности им не откажешь. А еще они помогают отличить новый Evoque от старого даже издали. И даже в туманный день. Второй безошибочный идентификатор — отсутствие пластиковых накладок на колесных арках. И вот еще что: сменив поколение, модельная линейка Evoque лишилась как непопулярной трехдверной версии, так и кабриолета. Теперь только пять дверей. Открываю водительскую.

Салон не производит впечатления фурора: здесь красиво, дорого и празднично, но почти все элементы мы уже видели на Веларе или взрослом Рэйндже. К логике управления «двойной» мультимедийкой Incontrol Touch Duo Pro привыкаешь долго и не сразу. Ниш для мелочевки критически мало, а предсерийные машины, привезенные на презентацию, в буквальном смысле теряют детали. Стоило тронуться с места, на ноги переднему пассажиру упал пластмассовый кожух. Можно считать это наследием, традициями — если хотите. Впрочем, на серийной машине это вряд ли повторится.

Презентация была статической, но проехать пару километров все-таки удалось. Англичане возвели традиционные «американские горки» Land Rover Experience в здании заброшенного вокзала и даже построили бассейн, чтобы продемонстрировать, как Evoque преодолевает 0,6-метровый брод (предшественник мог проезжать только 500-миллиметровый). Клиренс вырос на один миллиметр и составляет 216 мм. Полный привод фактически остался прежним, хотя систему Terrain Response слегка доработали.

Внедорожные возможности также остались плюс-минус теми же. Клиренс нового Эвока — 216 мм. Глубина преодолеваемого брода — 0,6 мм. За распределение момента отвечают многодисковая муфта и фирменная система Terrain Response.

До России новый Evoque доберется весной будущего года с пятью двигателями (два 2-литровых дизеля — 150 и 180 л.с., и три 2-литровых бензиновых мотора — 200, 249 и 300 л.с.) и безальтернативным 9-ступенчатым автоматом. Топовый Evoque будет «мягким гибридом» (MHEV): 300-сильная бензиновая «четверка» дополнена батареей на 8 кВт∙ч, позволяющей ехать на одном электричестве на скоростях до 17 км/ч. При этом в Европе «мягкогибридными» будут все полноприводные версии с автоматом.

Для демонстрации функции «прозрачный капот» англичане построили препятствие, имитирующее железнодорожные рельсы… …изображение транслируется на верхний дисплей и действительно здорово помогает в подобных ситуациях.

Российских цен пока нет, но, опираясь на нижнюю планку европейского прайса (37 350 евро) и расценки на нынешний Evoque (от 2 843 000 рублей), можно предположить, что за новинку попросят порядка 3 млн рублей. А подробнее о машине и ее новых фишках («прозрачный капот», камера заднего вида в салонном зеркале) мы обязательно поговорим в одном из ближайших выпусков «За рулем».

Перспективы: прежний Range Rover Evoque разошелся по миру тиражом в 770 000 экземпляров. Новый почти наверняка станет еще успешнее.

Оценка: крут, как и предшественник. Главное, чтобы ручки не заедали и детали интерьера не отваливались.

Подробности: ЗР, 2019, № 01





Фото: фирма-производитель