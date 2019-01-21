Как устроен кроссовер: все секреты Mitsubishi Eclipse Cross

Получив новую игрушку, дети обычно стараются узнать, что у нее внутри. Взрослые, увлеченные автомобилями, делают так же. Но вам разбирать новую машину для этого не придется: мы уже сделали это и рассказываем главное.

Mitsubishi Eclipse Cross создан на платформе GS, общей для моделей Lancer, Mitsubishi Outlander и ASX и множества других машин американских и европейских марок. Платформа разработана ММС совместно с Daimler—Chrysler Group в начале 2000-х. Но для Mitsubishi Eclipse Cross она модернизирована. Колесная база у всех родственных моделей одинаковая — 2670 мм. Примерно равна и ширина — около 1800 мм. Но длина и высота отличаются. По сравнению с Аутлендером новичок короче на 290 мм. По сравнению с ASX — длиннее и выше на 40 мм.

Если продолжить сравнение с Аутлендером, в структуре кузова у Eclipse Cross на 55% больше высокопрочных сталей и множество клеевых соединений панелей. Пассивную безопасность автомобиля повышает система RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), в которую входит силовая клетка, защищающая водителя и пассажиров, и зоны запрограммированной деформации. Тесты EuroNCAP новичок прошел с отличным результатом.

Дорожный просвет у моделей различается. Самый большой — у Аутлендера (215 мм), поменьше — у ASX (195 мм). У Eclipse Cross — 183 мм. Возможно, специально для России дорожный просвет кроссовера увеличат, но это пока планы.

Ходовая часть

Подвески у машин на платформе GS аналогичные. Спереди — типа МакФерсон, сзади — независимая многорычажка. Ради улучшения управляемости в амортизаторах заменили клапаны, поменяли и сайлент-блоки подрамника. У задней подвески увеличена конструктивная жесткость. При том, что автомобиль отлично управляется, в нем достаточно комфортно даже на 18-дюймовых колесах.

Рулевое управление — реечное, с электроусилителем (перенастроенное ради улучшения обратной связи), тормоза на всех колесах дисковые (отлично работающие). Стояночный тормоз электромеханический, включающийся-выключающийся клавишей рядом с селектором коробки.

Силовой агрегат

В России автомобиль продается с единственным двигателем — бензиновым 1.5, турбонаддувным, с двумя верхними распределительными валами, электронной системой регулировки фаз газораспределения MIVEC и цепным приводом ГРМ. Ради уменьшения налоговой нагрузки двигатель дефорсирован со 163 до 150 л.с. В России этот двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой механикой или клиноременным вариатором Jatco JF016E с восемью виртуальными передачами. Он интересен функцией Step—up, имитирующей работу автоматической коробки передач и создающей ощущение энергичного разгона.

На других рынках Mitsubishi Eclipse Cross предлагается с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и 8-ступенчатым автоматом Aisin. Но подробно рассказывать об этих узлах не имеет смысла, раз они нам не предназначены.

Полный привод

Три из пяти российских комплектаций идут с передним приводом. Две — с системой полного привода S—AWC (super all—wheel control). Эту аббревиатуру прославила серия спорткаров Mitsubishi Lancer Evolution. Но, несмотря на общее название, у Эклипса система выполнена немного иначе, чем у Эволюшнов. Вместо активных дифференциалов за привод задней оси отвечает многодисковая муфта, межколесные блокировки имитируются тормозными механизмами. Подобная схема применяется на большинстве кроссоверов. Важно то, как настроена система. Специалисты по управляемости считают, что прекрасно. Предусмотрено три режима. В зависимости от выбора крутящий момент распределяется по осям. На заднюю ось может передаваться до 60% момента. В режиме «Авто» Eclipse Cross остается преимущественно переднеприводным. На переднюю ось идет от 80 до 55% момента. В режиме «гравий» система передает на заднюю ось от 20 до 55% момента, а в режиме «снег» назад приходит от 30 до 60% момента. Если есть такое желание или необходимость, на Eclipse Cross можно проехать по дуге со скольжением задней оси.

Машина получилась интересной не только снаружи, о чем мы раньше рассказывали, но и изнутри.

Характеристики Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 MIVEC 4 WD

Длина/ширина/высота/база 4405/1805/1685/2670 мм Объем багажника (VDA) 341–488 л Снаряженная масса 1550 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 2000–3000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,4 с Максимальная скорость 195 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92/63 л Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; вариатор

Для всех комплектаций

Система оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС

Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме

Датчик контроля давления в шинах TPMS

Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

Автоматическая система разблокировки дверей при аварии

ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)

ABS — антиблокировочная система тормозов

EBD — электронная система распределения тормозных усилий

Brake Assist — система помощи при экстренном торможении

Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками

Электронный иммобилайзер

Опционально

Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold)

Система полного привода (Super All-Wheel Control)

LDW — индикатор пересечения дорожной разметки

RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади

BSW — индикатор мониторинга слепых зон в боковых зеркалах

FCM — Система смягчения последствий лобового столкновения

UMS — система предотвращения столкновений при парковке

Камера кругового обзора

ACC — адаптивный круиз контроль

Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе

Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона

Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа

Фото: MMC