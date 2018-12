Нарисовать Затмение: новый дизайн Mitsubishi

Едва появившись на рынке, новый компактный кроссовер Mitsubishi стал зарабатывать очки за яркую внешность. Сначала получил награду от экспертов Музея Архитектуры и дизайна Chicago Athenaeum, а недавно стал лауреатом премии Good Design Award 2018 — эдакого дизайнерского «Оскара». «Затмение» (так переводится с английского Eclipse) получилось ярким — можно говорить о возрождении дизайна Mitsubishi Motors.

Награду от Музея Архитектуры и дизайна Chicago Athenaeum серийный кроссовер Eclipse Cross получил на пару с концептом GT—PHEV, впервые продемонстрированным на Парижском автосалоне 2016 года. У этих автомобилей много общих стилистических решений. И главный дизайнер Mitsubishi Motors Цунехиро Кунимото говорит о новом дизайнерском языке «трех бриллиантов».

Г-н Кунимото пришел в Mitsubishi Motors в 2014 году, отдав предыдущие сорок лет Nissan и Infiniti. Не правда ли, эти марки трудно упрекнуть в невыразительном дизайне? Вспомните модели 1990-2000-х. У них-то был яркий дизайнерский язык. Причем весьма разнообразный.

Задача Кунимото состояла в том, чтобы и «три бриллианта» заговорили так же интересно. Те, кто хотя бы немного рисует, понимают, насколько сложно художнику перестроиться с одной изобразительной манеры на другую, найти новые формы, линии, краски. Тем более в зрелом возрасте. Кунимото-сан с задачей справился, ему помогала и нынешняя команда, и предшественники. Цунехиро оттачивал стиль Mitsubishi Motors, который компания продемонстрировала в 2013 году.

5 главных стилистических решений Mitsubishi Eclipse Cross

Х-образный рисунок передней части автомобиля. Повышающаяся (восходящая) подоконная линия. Выштамповки на боковинах. Разделенное на «этажи» стекло двери багажника. Сложная форма задних фонарей.

Экстерьер

Главное в новом дизайнерском словаре Mitsubishi — большущий X, образующийся из «острых» фар головного света, решетки радиатора, хромированных планок на переднем бампере и под противотуманными фарами. Этот мощный стилеобразующий элемент сейчас вообще очень популярен в автодизайне, и Mitsubishi Motors приходится оспаривать авторство с другими компаниями. Но если углубиться в историю, можно обнаружить, что «три бриллианта» пришли к такому решению эволюционным путем: что-то подобное нынешнему «иксу» было на Mitsubishi Lancer Evolution X, Mitsubishi Outlander XL в середине 2000-х. И даже раньше — на Mitsubishi Pajero Evolution первого поколения, 1997 года!

Концепция названа японской компанией Advanced Dynamic Shield, буквально — «продвинутый динамический щит». Впервые современный «щит», практически четкий «икс», мы увидели на концепте XR—PHEV II в Женеве весной 2015 года. И нынешний Mitsubishi Eclipse Cross похож на эту машину настолько, насколько вообще серийный автомобиль может быть похож на концепт.

Например, у него тот же клиновидный силуэт с восходящей подоконной линией, похожие выштамповки на боковинах — все это создает ощущение движения, даже когда машина стоит. Естественно, у серийного кроссовера не гигантские, а просто большие колеса, на дверях стоят ручки, а пороги и колесные арки защищены пластиковыми накладками. Такие решения объяснимы: в случае с серийной машиной приходится думать не только о красоте, но и об удобстве пользования и практичности.

Скорее всего, дизайнерам пришлось выдержать немало битв с технологами, чтобы сохранить на серийном кроссовере подобие спойлера, объединяющего задние фонари и делящего «корму» автомобиля на две части. Возможно, этот элемент позволяет заднему стеклу дольше оставаться чистым, но скорее — это просто красиво. Решение напоминает множество французских и японских машин прошлых лет. В том числе — купе Mitsubishi Eсlipse трех поколений, выпускавшиеся с 1989 по 2011 годы. Антикрыло на багажнике в том или ином виде было на всех трех поколениях, но заметнее всего — на втором. Его прославил стритрейсерский боевик «Форсаж» (The Fast and the Furious), ставший целым киносериалом. И пусть нынешний Mitsubishi Eclipse Cross относится к совершенно другому классу автомобилей, спортивный, бойцовский дух присутствует и в нем.

3 важные цитаты главного дизайнера Mitsubishi Motors

«Концепция Dynamic Shield сначала подразумевала динамику и защиту. Сейчас мы разрабатываем еще более динамичный и агрессивный дизайн, который будет применен на всех кроссоверах Mitsubishi ».

«Мы можем дать большую свободу фантазии, рисуя заднюю часть машины — здесь у нас нет таких строгих рамок. И главное, чего мы добиваемся — уникальность, узнаваемость автомобиля».

«Три основы современного дизайна „трех бриллиантов“»: динамизм, инновации и традиции, в том числе надежности».

Интерьер

Салон Mitsubishi Eclipse Cross трудно назвать дизайнерским: видно, здесь художники проиграли. Интерьер серийного кроссовера практически не напоминает о концепте XR—PHEV II, за исключением нескольких деталей: экрана, водруженного на приборную панель, проекционного дисплея перед водителем, тачпада мультимедийной системы справа от селектора коробки передач да псевдокарбонового обрамления монитора и приборной панели. Однако в целом салон получился цельным и удобным, что на самом деле часто важнее красоты.

Летом команду Цунехиро Кунимото усилили Алессандро Д'Амброзио, вступившим в должность исполнительного директора по дизайну Mitsubishi Motors. Раньше итальянец работал на FIATи Alfa Romeo. Так что «три бриллианта» собираются ослеплять визуальными решениями и дальше.

Фото: MMC