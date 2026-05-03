Эти премиум-кроссоверы из прошлого можно купить в бюджете до 1 млн рублей

Названы шесть самых дешевых люксовых кроссоверов с пробегом на рынке РФ

Старые премиум- кроссоверы сегодня можно купить буквально за копейки – некоторые модели первого поколения уходят за 500-800 тысяч рублей. За эти деньги предлагают и потрёпанные временем BMW X5 или Mercedes-Benz ML конца девяностых. В общем-то, за миллион рублей выбор уже есть, но стоит ли игра свеч?

Porsche Cayenne: спаситель марки в возрасте

В 2002 году Cayenne, созданный на одной платформе с Volkswagen Touareg, фактически спас Porsche от финансового краха благодаря ажиотажному спросу. Сейчас за машину 2004-2005 годов с пробегом под 300 тысяч километров, потёртым стеклом и помутневшими фарами просят всего 500-600 тысяч. Продавцы обычно клянутся в исправности мотора, коробки и пневмоподвески, но на деле готовьтесь к постоянным вложениям. Детали дорогие, да и найти их бывает непросто.

Mercedes-Benz ML: роскошный внедорожник с рамой

Первый ML 1997 года доказал, что большой автомобиль может быть и утилитарным, и комфортабельным. Он одним из первых в классе получил систему ESP, предотвращающую опрокидывание. Под капотом чаще всего стояли живучие моторы: дизельная «рядная пятерка» 2.7 или бензиновый 3,2-литровый V6. А для любителей скорости была версия ML55 AMG с 5,4-литровым V8 на 347 лошадиных сил – она разгонялась до сотни за 6.3 секунды.

Сейчас экземпляр первых лет выпуска без сквозной ржавчины, но с пробегом за 250 тысяч км обойдётся минимум в 400 тысяч рублей. За самые ухоженные просят до 1.4 миллиона. Причём это не просто паркетник, а полноценный рамный внедорожник с понижающей передачей.

BMW X5, Range Rover и другие варианты

Первый X5 на рубеже веков стал настоящим прорывом – баварцы сделали SUV, который управлялся как спортивный седан. Сейчас за автомобиль начала 2000-х с пробегом за 300 тысяч км и возможными проблемами с документами просят от 500 тысяч. Более-менее чистые экземпляры стоят от 700 тысяч и выше. В топовой версии стоял 4,4-литровый V8 мощностью 286 л.с., а ещё был горячий вариант 4.6is на 347 сил.

Range Rover третьего поколения (L322) дебютировал в 2002 году и создавался при участии инженеров BMW. Машина получила продвинутую пневмоподвеску и систему Terrain Response для разных покрытий. Цены на экземпляры начала 2000-х стартуют от 500 тысяч рублей, а максимальная планка доходит до 1.5 миллиона.

Совсем другая история с японцами. Lexus LX на базе Land Cruiser 100 даже в возрасте 20-25 лет стоит дорого – экземпляры 1999-2000 годов с пробегом под 500 тысяч км редко оценивают дешевле 1.3 миллиона рублей. А вот Infiniti FX первого поколения (с 2003 года) с его футуристичным дизайном и моторами V6/V8 будет стоить дешевле: от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.