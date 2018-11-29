Тест Mercedes-Benz B-класса с новым роботом (но не для России)

Повод: премьера Mercedes-Benz B-класса.
Место действия: Майорка, Испания.
Впечатления: компактвэн от Мерседеса оказался довольно популярным — тираж первых двух поколений перевалил за отметку в полтора миллиона. В отличие от младшего А-класса новая «бэшка» сохранила свою концепцию. И не стала перерождаться в обычный хэтчбек. Сохранив большинство черт предшественника, экстерьер нового поколения немного разгрузился и стал легче и элегантнее. Внутри — уже знакомая по последним моделям штутгартской марки история в виде прямой передней панели с большущим дисплеем виртуальных приборов и мультимедийной системы. К восприятию информации с дисплея уже все давно привыкли и каких-то проблем из-за этого не возникает. И было бы наивно ждать проблем с качеством картинки даже у младших Мерседесов.
А вот огрехи в посадке водителя стали неприятным сюрпризом. Отличный трехспицевый руль перемещается в широких диапазонах. И сиденье великолепно спрофилировано. Но вот диапазона регулировки по высоте ему не хватает. Весь тест-драйв я инстинктивно пытался опустить сиденье еще ниже. Но, увы, посадка остается высокой, что понравится далеко не всем.
Зато какое шасси! B-класс с ходу покоряет выверенными реакциями, благо с их оценкой проблем не было. Большая часть маршрута пролегала по извилистым дорогам Майорки, где это Mercedes-Benz чувствовал себя как рыба в воде. Для знакомства я выбрал бензиновый В200, который с большой долей вероятности и сделает кассу в России. Даже намека на дефицит тяги я не испытал ни на подъемах, ни при обгонах по встречной. Ни даже в ситуации, когда было и то и другое. А вот к роботу вопросы есть. В комфортном режиме желание резко ускориться разбивалось о задумчивость коробки, которая продолжительное время соображала, что надо перейти на несколько ступеней вниз. Потому, если хочется получать удовольствие от связки мотора и коробки, стоит сразу перейти в спортивный режим движения. Тогда реакции на касания акселератора станут куда благороднее. А в качестве бонуса руль наполнится повышенной и очень приятной тяжестью. Учитывая все это про комфортный режим можно забыть сразу и навсегда. Удовольствия от него ноль.
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В качестве опции сиденья заднего ряда могут иметь регулировку по двум направлениям.
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Передние сиденья отлично спрофилированы. Но вот диапазона регулировки по высоте им недостает. Посадка все равно остается высокой.
Однако для третьей генерации В-класса есть и новый 8-ступенчатый робот. Он работает в паре с 2-литровым дизельным двигателем, и такая связка куда приятнее. Вот только увидим ли мы такие модификации в России — большой вопрос. Пока на наш рынок точно приедут бензиновые В180 и В200.
Перспективы: если в Европе (да и не только) сомневаться в рыночном успехе нового B-класса не приходится, то у нас автомобиль по-прежнему останется нишевым. Как бы хорош ни был новичок, ситуация на российском рынке такова, что автомобиль любого типа, за исключением седанов и кроссоверов, обречен на низкие продажи. К сожалению. И никаких предпосылок к изменению этой ситуации в лучшую сторону пока не предвидится. Цены на новый В-класс неизвестны, они будут оглашены в декабре. Первые же автомобили придут на наш рынок в феврале 2019-го.
Оценка: Mercedes-Benz B-класса обладает прекрасно настроенным шасси и порадует многих водителей отточенностью реакций. Но и от огрехов этот автомобиль не избавился. Все-таки 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями по-прежнему не может похвастать молниеносной сообразительностью. По крайней мере, в обычном, комфортном режиме.
Подробности: ЗР, 2019, №01
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