Тест Mercedes-Benz B-класса с новым роботом (но не для России)

Mercedes B-класса дебютировал в третьем поколении и с новой трансмиссией. Которую в России, увы, могут не увидеть.

Mercedes-Benz B200

Повод: премьера Mercedes-Benz B-класса.

Место действия: Майорка, Испания.

Впечатления: компактвэн от Мерседеса оказался довольно популярным — тираж первых двух поколений перевалил за отметку в полтора миллиона. В отличие от младшего А-класса новая «бэшка» сохранила свою концепцию. И не стала перерождаться в обычный хэтчбек. Сохранив большинство черт предшественника, экстерьер нового поколения немного разгрузился и стал легче и элегантнее. Внутри — уже знакомая по последним моделям штутгартской марки история в виде прямой передней панели с большущим дисплеем виртуальных приборов и мультимедийной системы. К восприятию информации с дисплея уже все давно привыкли и каких-то проблем из-за этого не возникает. И было бы наивно ждать проблем с качеством картинки даже у младших Мерседесов.

По своей архитектуре передняя панель B-класса не поражает. Красота тут в деталях. Как, например, в уже фирменных дефлекторах вентиляции. Или эффектной амбиентной подсветке.

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А вот огрехи в посадке водителя стали неприятным сюрпризом. Отличный трехспицевый руль перемещается в широких диапазонах. И сиденье великолепно спрофилировано. Но вот диапазона регулировки по высоте ему не хватает. Весь тест-драйв я инстинктивно пытался опустить сиденье еще ниже. Но, увы, посадка остается высокой, что понравится далеко не всем.

Зато какое шасси! B-класс с ходу покоряет выверенными реакциями, благо с их оценкой проблем не было. Большая часть маршрута пролегала по извилистым дорогам Майорки, где это Mercedes-Benz чувствовал себя как рыба в воде. Для знакомства я выбрал бензиновый В200, который с большой долей вероятности и сделает кассу в России. Даже намека на дефицит тяги я не испытал ни на подъемах, ни при обгонах по встречной. Ни даже в ситуации, когда было и то и другое. А вот к роботу вопросы есть. В комфортном режиме желание резко ускориться разбивалось о задумчивость коробки, которая продолжительное время соображала, что надо перейти на несколько ступеней вниз. Потому, если хочется получать удовольствие от связки мотора и коробки, стоит сразу перейти в спортивный режим движения. Тогда реакции на касания акселератора станут куда благороднее. А в качестве бонуса руль наполнится повышенной и очень приятной тяжестью. Учитывая все это про комфортный режим можно забыть сразу и навсегда. Удовольствия от него ноль.

В качестве опции сиденья заднего ряда могут иметь регулировку по двум направлениям.

Передние сиденья отлично спрофилированы. Но вот диапазона регулировки по высоте им недостает. Посадка все равно остается высокой.



Однако для третьей генерации В-класса есть и новый 8-ступенчатый робот. Он работает в паре с 2-литровым дизельным двигателем, и такая связка куда приятнее. Вот только увидим ли мы такие модификации в России — большой вопрос. Пока на наш рынок точно приедут бензиновые В180 и В200.

Перспективы: если в Европе (да и не только) сомневаться в рыночном успехе нового B-класса не приходится, то у нас автомобиль по-прежнему останется нишевым. Как бы хорош ни был новичок, ситуация на российском рынке такова, что автомобиль любого типа, за исключением седанов и кроссоверов, обречен на низкие продажи. К сожалению. И никаких предпосылок к изменению этой ситуации в лучшую сторону пока не предвидится. Цены на новый В-класс неизвестны, они будут оглашены в декабре. Первые же автомобили придут на наш рынок в феврале 2019-го.

Mercedes-Benz B200

Оценка: Mercedes-Benz B-класса обладает прекрасно настроенным шасси и порадует многих водителей отточенностью реакций. Но и от огрехов этот автомобиль не избавился. Все-таки 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями по-прежнему не может похвастать молниеносной сообразительностью. По крайней мере, в обычном, комфортном режиме.

Подробности: ЗР, 2019, №01

Фото: Daimler AG