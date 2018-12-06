Honda Passport SUV 2019 на автосалоне в Лос-Анджелесе: привет из прошлого

Поклонников Хонды точно накроет ностальгия. На автосалон в Лос-Анджелес японцы привезли Passport — новый кроссовер с именем из прошлого и уже известной базой.

Имя: почти забыто

Passport, выпускавшийся с 1994 по 2002 год, был первым кроссовером Honda, точнее серьезным внедорожником, копией Isuzu Rodeo. Спустя 16 лет Honda представила новый Passport, решив пойти по старой проверенной схеме.

Подобно тому, как Шкода делает на одной платформе машины разных размеров — Кадьяк и Карок, японцы решили на базе большого кроссовера Honda Pilot выпустить компактный Пасспорт.

Чтобы вспомнить, как выглядит Пилот и, соответственно, составить мнение о новом кроссовере Honda, далеко ходить не надо: Pilot тоже приехал в Лос-Анджелес.

Honda Pilot

Дизайн: соль в миллиметрах

При сравнении Пилота с Пасспортом в глаза бросается величина заднего свеса. Это, пожалуй, одна из немногих характеристик, которыми кроссоверы существенно отличаются. При одинаковой колесной базе (2820 мм) задний свес Пасспорта короче, чем у Пилота, на 150 мм. Это, безусловно, сказалось на дизайне экстерьера: пришлось изменить линию остекления и угол наклона задней стойки крыши. В результате поджарый Passport получился пятиместным, с двумя рядами сидений. Напомним, у Honda Pilot их три.

Honda Passport

Длину Пасспорта — 4839 мм — определил точный расчет производителя. Кроссовер призван занять нишу между CR-V и Пилотом. Японцев можно понять: на CR-V в Америке приходится около 7% общего объема продаж Хонды, а на Пилот — примерно 41%, поэтому производитель вполне оправданно рассчитывает, что Passport, эдакий «укороченный Пилот», найдет своих покупателей.

Интерьер: найди отличия

Заглянем в салон Пасспорта. На первый взгляд он не отличается от салона «старшего брата». Если какие-то изменения все же есть, вероятно, их заметит только тот, кто очень хорошо знает нынешний Pilot.

Honda Passport

В салоне Хонды Passport многоярусная обивка дверей с всевозможными кармашками; те же приборы со стрелочными циферблатами по бокам и большим экраном посередине, на который выводится масса информации. Такая же, как у Пилота, центральная консоль и центральный туннель с кнопочным селектором автоматической коробки передач.

Задний ряд сидений у Пасспорта цельный. Этим он отличается от Хонды Pilot, у которого есть версия с раздельными сиденьями во втором ряду. Так как колесная база у этих машин одинаковая, сзади в новом кроссовере просторно. За комфорт пассажиров отвечает, в том числе, отдельный блок климат-контроля. Из-за того что задний свес Пасспорта на 150 мм короче, чем у Пилота, багажник новинки вмещает 1167 л (против 1325 у Пилота при сложенных сиденьях третьего ряда).

Мотор: без вариантов

Посидели в тихом салоне Пасспорта, и хватит — пора посмотреть, что у него под капотом. И хотя машина новая, есть подозрение, что с мотором тут сюрпризов не будет. Хотя бы потому, что на Пилот японцы устанавливают только один силовой агрегат, не давая владельцам права выбора. Итак, открываем капот. И он не держится — на новом японском кроссовере надо ставить упор!

Да, тут все предсказуемо: V-образная «шестерка» объемом 3,5 л и мощностью 284 л.с. устанавливается в паре с 9-ступенчатым автоматом. Никаких вариантов производитель и тут не предлагает. Может, конечно, ничего другого и не надо?

Honda Passport

Трансмиссия: лови момент

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Honda Passport представлена как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. Эти машины отличаются проходимостью за счет разного дорожного просвета. Если у Паспорта с передним приводом клиренс — 198 мм (это на 13 мм больше, чем у Пилота), то у полноприводного уже 213 мм. Да, показатель не выдающийся, но вполне достойный: на автомобиле с таким дорожным просветом вполне комфортно перемещаться по разному покрытию.

Что касается трансмиссии, то она ожидаемо перекочевала на Passport с Пилота. Это VTM-4, которая умеет до 70% крутящего момента передавать на задние колеса и распределять крутящий момент между колесами одной оси в зависимости от условий движения. Реализованный таким образом изменяемый вектор тяги делает крупный автомобиль гораздо более устойчивым и управляемым даже на скользкой дороге. Не лишними такие способности оказываются и на пересеченной местности.

Honda Passport

Honda Passport выйдет на американский рынок в начале 2019-го. Выпускать его будут в Алабаме (США). С этого же завода Pilot и CR-V поставляются в Россию. Скорее всего, Пасспорт рано или поздно приедет к нам. Машины в «бедных» комплектациях и даже с передним приводом в Россию вряд ли повезут. А значит, соотечественникам, положившим глаз на Passport, придется выложить за него примерно 3 млн рублей. Немало, но с «младшим братом» дорогого Пилота по-другому и быть не могло.

Фото: EPA/TASS, Honda