Коврик, держись! Лайфхак для экономных автовладельцев

ЛИПКИЙ КОВРИК
И. Замуруев, Тверская область
В автомобиле Hyundai Solaris второго поколения, как и во многих других недорогих машинах, нет крючков крепления пассажирского коврика к полу — производитель решил сэкономить на них. Я нашел бюджетное и простое решение. Приклеиваем ту часть липучки, что с крючками, секундным клеем к обратной стороне коврика. Теперь он прекрасно держится (даже без ответной части) на родном покрытии пола и при этом легко снимается для мойки.
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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Фото: И. Замуруев
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