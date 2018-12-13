Коврик, держись! Лайфхак для экономных автовладельцев

Читатель журнала «За рулем» нашел бюджетное и простое решение, позволяющее без особых усилий надежно зафиксировать коврик перед пассажирским сиденьем, и поделился им в рубрике «Советы бывалых». Спасибо! И получите приз!

ЛИПКИЙ КОВРИК

И. Замуруев, Тверская область

Материалы по теме Инструмент на хитрый болт

В автомобиле Hyundai Solaris второго поколения, как и во многих других недорогих машинах, нет крючков крепления пассажирского коврика к полу — производитель решил сэкономить на них. Я нашел бюджетное и простое решение. Приклеиваем ту часть липучки, что с крючками, секундным клеем к обратной стороне коврика. Теперь он прекрасно держится (даже без ответной части) на родном покрытии пола и при этом легко снимается для мойки.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: И. Замуруев