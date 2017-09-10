Kia Ceed SW: универсалы становятся больше

С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.



Новый Kia Ceed SW по сравнению с предыдущим поколением модели стал на 9 см длиннее. Тенденцию к росту, кстати, активно поддержали и универсалы Королла и Фокус. Об этих, еще не дошедших до нас новинках я расскажу чуть позже. Сегодня — о том, в чем состоит новизна универсального Киа Сид. Читать и смотреть видео здесь.