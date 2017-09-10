Kia Ceed SW: универсалы становятся больше

С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed


Новый Kia Ceed SW по сравнению с предыдущим поколением модели стал на 9 см длиннее. Тенденцию к росту, кстати, активно поддержали и универсалы Королла и Фокус. Об этих, еще не дошедших до нас новинках я расскажу чуть позже. Сегодня — о том, в чем состоит новизна универсального Киа Сид. Читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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