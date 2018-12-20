Одеяло для мотора, теплые дворники и другие аксессуары, с которыми зима не страшна

Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант — Сергеич. Сегодня он дает свои «зимние» советы, рассказывает о полезных устройствах и делится своим личным опытом.

—У тебя машина утром завелась?

— Не знаю — она не открывается!

Юмор из Сети

Почему-то многие не любят зиму. Одному холодно, другому грязно, третьему скучно. А мы с друзьями не понимаем, как можно не любить какое-то время года? Это все равно что не любить, скажем, вторники, предпочитая им среду или четверг. Эдак можно и про лето сказать, что, дескать, жарко, душно и т.п. А уж если у тебя есть автомобиль, то любые жалобы мне кажутся странными.

Специфика у зимней езды, конечно же, есть… Знакомые нытики скулят: мотор долго греется и быстро остывает, двери и крышка багажника примерзают, омывайка вообще «не работает»… С такими я никогда не спорю: просто показываю им свою машину, на которой почему-то подобных проблем не встречается. Но дальше лучше двигаться «по пунктам».

Быстро остывает?

Да, не спорю: на хорошем морозе да при сильном ветре тепло улетучивается очень даже быстро. Но мы с друзьями давно освоили полезную штуку, называемую «автоодеяло». Это такое многослойное изделие, которое как раз и предназначено для длительного сохранения оптимальной температуры в моторном отсеке в холодное время года. Его устанавливают поверх силовой установки, укрывая пространство под капотом машины. По своему опыту могу сказать, что такое одеяло поддерживает моторный отсек теплым в течение примерно 6 часов — при этом оно пожаробезопасно. Понятно, что и мотор, укутанный таким одеялом, прогревается быстрее, а потому и в салоне становится вполне комфортно. Из «побочных эффектов» отмечу экономию топлива и хорошую шумоизоляцию: это же одеяло, как-никак! А под одеялом всегда уютно…

Повысить температуру подкапотного пространства поможет… сетка радиатора — о них я недавно рассказывал. Но тут надо уточнить, что речь идет не о любых сетках, а именно об изделиях на конкретную модель автомобиля. В этих случаях к вашим услугам будет своего рода «зимний пакет».

В былые времена водители загораживали радиаторы своих машин картонками, фанерками и прочими подручными средствами, предотвращающими их чрезмерное охлаждение. Примерно то же предлагает и «зимний пакет» — только вместо куска картона к вашим услугам будет быстросъемный пластмассовый щиток, устанавливаемый почти мгновенно. Главное — не забыть снять его с приходом весны.

Стеклянные проблемы

Стекло должно быть чистым — с этим согласны все. Только вот не надо всю работу взваливать на дворники: они не двужильные. А уже если примерзнут после ледяного дождя, то тут никакой моторчик не потянет — а то еще и перегорит что-нибудь. В таких случаях я всегда рекомендую проверять перед каждой поездкой, не примерзли ли резинки к стеклу. Кроме того, многие поднимают на ночь поводки стеклоочистителей: тогда резинки уж точно не примерзнут. А еще есть новомодные игрушки — щетки с подогревом. При прочих равных условиях они не будут превращаться в подобие снежной бабы во время обильного снегопада.

Понятно, что при обледенении стекла нужны бойцы посерьезнее. Основное средство, понятное дело, — скребок: он справится с чем угодно. Но я люблю пользоваться и автохимией: в продаже полным-полно специальных размораживателей стекол. По сути, это спиртовые составы, которые способствуют таянию льда. А еще я пользуюсь антиобледенителями — это профилактические средства, которые наносят на стекло до того, как оно покрылось слоем льда.

На этом стеклянные проблемы не заканчиваются: я же еще ничего не сказал про омывайку. Действительно, на многих дорогих машинах моих знакомых наблюдается какая-то ерунда: дорогущая зимняя омывайка не желает пролезать через форсунки омывателя! При этом самое смешное состоит в том, что на моей любимой ГАЗ-21 та же самая омывайка почему-то работает! Впрочем, причина мне давно известна: на современных машинах диаметр отверстий распыляющих форсунок омывателя гораздо меньше, чем на Волге, — отсюда и красивый распыл веером. Но продаваемые сегодня омывайки, к сожалению, сделаны на основе изопропилового спирта, вязкость которого на морозе сильно возрастает. Поэтому, между нами говоря, я предпочитаю заливать метанольные жидкости, которые свободно продаются в той же Скандинавии, где я недавно катался на лыжах. У нас их тоже продают — только не в магазинах, а на обочинах...

И еще совет — насчет изопропиловых омываек. Если на улице не очень холодно, то не пользуйтесь омывайками на «минус 30» — возьмите, к примеру, на «минус 10». Замерзнуть она не успеет, а вот вонять такая жидкость будет гораздо меньше.

Силикон

Я органически не переношу грязь, поэтому часто заезжаю на автомойку. Но один приятель, последовавший моему примеру, пожаловался: дескать, утром двери примерзли так, что долго не мог попасть в машину! Дело в том, что мойщики не обработали резиновые уплотнители дверей и крышки багажника силиконовыми препаратами, которые как раз для того и служат, чтобы предотвращать всяческие обмерзания. А зря!

Дизтопливо

Пока дизельные автомобили окончательно не запретили — а я еще надеюсь, что это случится не скоро, дизелеводам придется сталкиваться с негодным дизельным топливом, которое норовит замерзнуть в топливной системе машины. Обычно это происходит с теми водителями, которые норовят заправиться там, где дешевле, и при этом получают летнее ДТ вместо зимнего. Таким я ничего посоветовать не могу: человек хочет приключений и получает их. Но бывают ситуации, когда топливо кончается, а брендовой АЗС не видать. В этом случае я рекомендую при заправке заливать в топливный бак флакон антигеля — он оттянет момент превращения жидкого топлива в сметанообразную массу. Но помните: если топливо уже замерзло, то никакой антигель не поможет.

Электричество

Зимой аккумулятору очень тяжело. Утром надо выдавать огромный пусковой ток, проворачивая в загустевшем масле коленчатый вал, затем постоянно помогать генератору, питающему всевозможные нагрузки — вентиляторы, обогреватели, фары, дворники и т.п. Поэтому в ряде случаев аккумулятор не успевает нормально подзарядиться: ему просто некогда. Ничего страшного в этом нет — просто надо постоянно об этом помнить. И если ваши поездки представляют собой сплошное стояние в пробках, то очень может быть, что аккумулятор придется время от времени подзаряжать. На всякий случай напоминаю, что простейшая проверка его состояния — замер напряжения при неработающем моторе. Если вольтметр покажет 12,5–12,6 В — все нормально, если меньше — ищите зарядное устройство. В противном случае даже новенькая батарея может помереть буквально за неделю.

Шины

Про шины ничего говорить не хочу. Зимой нужны зимние шины — это не обсуждается. Скажу даже так: лучше ездить летом на зимних, чем зимой на летних!

Моторное масло

Сегодня сервисмены стараются заливать масла группы 5W-30: мол, оно подойдет для любой наружной температуры. В целом я с этим согласен, хотя сам предпочитаю «нулевки». По делам мне часто приходится мотаться туда, где температура снижается до минус 30, а то и ниже — тут шутки с вязкостью плохи. Но среднему пользователю вполне хватит и 5W-30. Все зависит от региона проживания.

Уф-ф… Ну, пожалуй, на сегодня хватит. Что касается общих «зимних» советов, то убедительно прошу всех моих друзей помнить, что зимой ездить все-таки тяжелее. Старайтесь соблюдать дистанцию, избегайте резких торможений… И не паркуйтесь там, где наутро может вырасти огромный сугроб.

Всех с наступающими новогодними праздниками!

Искренно Ваш, Сергеич

Фото: фирмы-производители