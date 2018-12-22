Ничего не пропадет: простой и дешевый способ заделать щель между сиденьями и туннелем

БЕЗ ПРОВАЛА
К. Александров, Краснодар
В интернет-магазинах продают длинный тонкий валик, снабженный кармашками и предназначенный для закрывания щели между передними сиденьями и туннелем пола, чтобы туда не падала всякая мелочь.
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Желающим сэкономить предлагаю менее затратное решение. Чтобы закрыть щель, я применяю теплоизоляцию для пластиковых труб, которая продается в любом строительном магазине или часто остается после ремонта. Диаметр теплоизоляции подбирается по размеру щели.
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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Фото: К. Александров
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