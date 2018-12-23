Какие присадки вредят дизельным моторам?

На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные темы, касающиеся эксплуатации автомобиля. У владельцев машин с дизельным двигателем большой интерес вызвала статья о ремонте топливной аппаратуры, в которой отмечалось, что в ее ускоренном износе повинны присадки. Читатели потребовали разъяснений.

В статье «Лабораторная работа» (ЗР, № 10, 2018) о ремонте топливной аппаратуры было сказано, что в ее ускоренном износе часто виноваты топливные присадки. Что именно при этом страдает? И о каких присадках идет речь?

Материалы по теме Антигели для дизтоплива — помощники или вредители?

Так называемые антизагустители «высушивают» топливо, ухудшая его смазывающие характеристики. От этого сильно страдают компоненты системы Common Rail, в первую очередь — сильно нагруженный подшипник скольжения в ТНВД. Происходит вырывание металлических частиц, они разносятся по всей системе питания и убивают прочие ее компоненты.

Добавки могут содержать высокомолекулярные присадки, не рассчитанные на температуру и давление в форсунках и ТНВД. В результате присадки полимеризуются и «склеивают» рабочие элементы узлов, что приводит к фатальным поломкам форсунок и ТНВД.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Bosch