Какие присадки вредят дизельным моторам?

В статье «Лабораторная работа» (ЗР, № 10, 2018) о ремонте топливной аппаратуры было сказано, что в ее ускоренном износе часто виноваты топливные присадки. Что именно при этом страдает? И о каких присадках идет речь?
Так называемые антизагустители «высушивают» топливо, ухудшая его смазывающие характеристики. От этого сильно страдают компоненты системы Common Rail, в первую очередь — сильно нагруженный подшипник скольжения в ТНВД. Происходит вырывание металлических частиц, они разносятся по всей системе питания и убивают прочие ее компоненты.
Добавки могут содержать высокомолекулярные присадки, не рассчитанные на температуру и давление в форсунках и ТНВД. В результате присадки полимеризуются и «склеивают» рабочие элементы узлов, что приводит к фатальным поломкам форсунок и ТНВД.
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Фото: Bosch
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