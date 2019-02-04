Рассказываем, что бывает с двигателем, когда в него попадает технологически неподходящее масло.

Если залить в мотор неподходящее моторное масло, то мотору станет плохо. Вроде очевидная истина, но тем не менее многие автовладельцы до сих пор искренне полагают, что моторные масла по большому счету одинаковые, а разница только в канистре и цене. И потому выискивают товар из разряда «Что подешевле», а в результате покупают ладно если просто неподходящие масла. А то ведь иногда в канистре, взятой на рынке, можно обнаружить индустриальные масла, масла для судовых дизелей, жидкости из древних бочек, явно неподходящие технологически к двигателю автомобиля. Понятно, что сам автолюбитель этого не сможет обнаружить — ему расскажет (и довольно быстро) недовольный двигатель.

При этом избежать проблем — относительно просто: покупать подходящее вашему автомобилю масло. А если есть сомнения, то использовать простые методы проверки канистры на оригинальность (в финале публикации рассказываем о них).

Однако на всякий случай стоит напомнить в очередной раз о возможных последствиях применения неподходящих жидкостей. Для начала укажем, что основных задач у моторного масла — четыре:

1 — смазывать подвижные части двигателя,

2 — охлаждать ДВС,

3 — очищать внутренние поверхности двигателя от нагара,

4 — удалять грязь и продукты износа ДВС.

А теперь рассмотрим самые типичные ситуации, в которых вместо нормального моторного масла в ДВС залили что-то неподходящее.

Слишком жидкое

Речь не просто о моторном масле с неверно выбранной вязкостью (хотя и это недопустимо), а о случаях применения каких-то индустриальных масел — например, для смазки подшипников. Первым делом это заметит датчик давления, который недовольно зажжет соответствующий индикатор. Потом появятся стуки, затем пойдет дым. Но очень скоро мучения прекратятся: двигатель «стуканет».

Слишком густое

Это не о моторных маслах, ошибочно залитых не по сезону, а о чем-то постороннем — например, о маслах для судовых моторов. Если дело происходит в теплом помещении, то поначалу двигатель может спокойно запуститься — мол, все ОК. Но вот после морозной ночи он, скорее всего, откажется работать.

Слишком грязное

Часто попадаются масла с механическими примесями. Предсказать судьбу мотора несложно: сначала забьется масляный фильтр, потом у него откроется перепускной клапан, затем грязь потоком хлынет внутрь, вскоре появятся первые задиры. А в финале вы поедете на капремонт…

Масло с водой

Вы никогда не узнаете, как хранилась открытая бочка с маслом, под каким дождем или снегом она стояла на рынке. Но в мороз водичка изменит агрегатное состояние и покроет льдом маслоприемник, оставив движок вообще без масла. Дальше — «смотри пункт первый»: задиры, заклинивание, капремонт…

Расслоенное масло

А вот это может случиться с изначально качественным маслом, которое N лет просуществовало в забытой всеми бочке, где успешно расслоилось. При попытке воспользоваться подобным продуктом насос засосет не моторное масло, а какую-то его составляющую, то ли с избытком присадок, то ли вообще без них. Чем это кончается, известно: можно припомнить и гудрон в картере, и прочие страшилки.

Очень жалко бывает несчастную машину, доставшуюся неумному хозяину. Но есть способ защитить свой автомобиль от неподходящего масла — покупать масло в официальных дилерских центрах. Официальные дилеры Nissan закупают масло напрямую со склада компании. Это масло используется для обслуживания клиентов, и, соответственно, дилеры несут ответственность за последствия его применения.

Простой способ проверки

Для всех покупателей масел компания Nissan разработала эффективный способ защиты от подделок.

Каждая канистра оригинального масла Nissan снабжена уникальным кодом. Код закрыт стираемой защитной пленкой. Стерев защитную пленку, вы можете проверить код на сайте nissan.ru.

Стикером будут промаркированы канистры масел Nissan: 10W40, 5W40, 5W30, 0W30, 0W20. Эти масла поступят в продажу со второй половины января 2019 года.

Чтобы увидеть уникальный код вашей канистры, сотрите защитный слой.

Откройте форму проверки на сайте Nissan.ru

Есть три возможных варианта результатов проверки. В первом случае подлинность подтверждена, и вы можете спокойно использовать масло.

Во втором номер не совпадает и высока вероятность того, что масло контрафактное (поддельное).

В третьем номер совпал, но его уже вводили в форме проверки. Форма укажет дату, когда это произошло. Если вы понимаете, что код вводили не вы и что это было до того, как вы стерли защитный слой с кода на канистре, то есть некоторая вероятность того, что это масло также является контрафактным.

Помните, что простым способом уберечь себя от подделки является приобретение моторного масла Nissan у официальных дилеров Nissan.

*Поддельным (контрафактным) маслом считается масло, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и(или) производителе (изготовителе).