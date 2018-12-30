Парковаться в своем дворе? Запрещено!

Сюрприз автомобилистам подкинул Верховный суд, принявший решение о парковке во дворах многоквартирных домов. Многие из водителей даже подумать не могли, что те парковочные карманы, которые есть в небольшом количестве в каждом дворе, предназначены не для местных жителей, а для их гостей! Но юридически дело обстоит именно так: парковка во дворе многоквартирного дома является гостевой, а сами жители должны оставлять свои автомобили в специально отведенных местах — на автостоянках и в гаражах.

Петр Шкуматов

Еще пару лет назад в собственности граждан в той же Москве было всего 200 тысяч гаражей и машиномест — при общем количестве зарегистрированных автомобилей 5 миллионов. То есть только 4% столичного автопарка обеспечено законным местом для его хранения. Остальные машины стоят где придется, преимущественно во дворах тех многоквартирных домов, где фактически проживают их владельцы. Многие конфликтуют с соседями за парковочное место, подкрепляя свои претензии тем, что это их двор.

Но теперь такая парковка идет вразрез с требованиями статьи 6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей для граждан, а если в жилом доме располагается юридическое лицо и его сотрудник припаркует во дворе на гостевой парковке свой автомобиль, то штраф составит от 10 000 до 20 000 рублей или деятельность юридического лица могут приостановить. Это актуально для малого бизнеса, например для пиццерий, располагающихся на первых этажах жилых домов.

Недавно в Москве был пробит рубеж: «помощники Москвы» написали 1 миллион цифровых доносов. До сталинских времен еще далеко, но рубеж в 4 миллиона мы точно пройдем уже скоро.

Как обычно это бывает, строгость наказания в данном случае компенсируется крайне слабым уровнем контроля. Для того чтобы вынести постановление по статье 6.4. КоАП РФ, работникам контролирующих органов, в данном случае Роспотребнадзора, нужно провести целое расследование, включающее определение личности водителя, который припарковал автомобиль перед многоквартирным домом, установление данных о месте его проживания, а также ряд других действий. И так по каждому автомобилю. Разумеется, никаких ресурсов этой организации не хватит для того, чтобы заставить автовладельцев освободить парковку перед домом для гостей.

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Но все может измениться в том случае, если администрирование этой статьи КоАП РФ будет отдано автоматическим средствам фиксации нарушений: достаточно лишь сфотографировать номер автомобиля и получить данные о месте регистрации собственника транспортного средства, чтобы выписать штраф в автоматическом режиме. Припарковался в своем дворе? Заплати 500 рублей. Подрядить штрафовать автовладельцев, посмевших поставить машину в своем дворе, можно, например, дворников, вооружив их смартфонами. Или этим делом могут заняться различные «помощники», которым даже смартфоны выдавать не надо — уже имеются. Недавно в Москве был пробит рубеж: «помощники Москвы» написали 1 миллион цифровых доносов. До сталинских времен еще далеко, но рубеж в 4 миллиона мы точно пройдем уже скоро.

Правда, никто не отменял банальный способ обхода этой нормы — парковку в соседнем дворе, когда жители соседних домов паркуются друг у друга. Доказать, что не происходило массового хождения соседей в гости, фактически невозможно. Но остается открытым вопрос: кому понадобилось делать нарушителями 96% российских автомоби­листов?

Автор: Петр Шкуматов