Пока не отлетело колесо: две попытки восстановления резьбы

Кого из автовладельцев волнует, что колеса к ступицам автомобиля крепятся с помощью шпилек и гаек? Да мало кого — пока резьба на шпильках цела. Можно ли самому восстановить сорванную резьбу с помощью нужного девайса, проверили эксперты ЗР.

Шпильки в колеса

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Срыв резьбы на шпильках — один из самых распространенных «побочных эффектов» снятия и установки колесных дисков. Стоит чуть перестараться, и шпилька со стесанной или погнутой резьбой приходит в негодность, а владелец автомобиля пересаживается на метро, пока не устранит неисправность. Перемещаться на машине, колесо которой прикручено не на все шпильки, опасно — рано или поздно оно начнет болтаться. И тут вариантов развития событий масса, но все печальные.

Если сама шпилька цела — не обломилась, не треснула, — исправить ситуацию можно, самостоятельно восстановив резьбу. Для этого понадобится нехитрый набор инструментов.

Идеальный ход

На рынке можно найти простые комплекты для правки резьбы колесных шпилек. У нас оказался один из них. В наборе три наиболее ходовые плашки: диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,25 мм, диаметром 12 и 14 мм с шагом 1,5 мм, а также оправка, куда эти плашки вставляются. Плашки разрезные, то есть состоят из двух половинок, которые удерживаются с помощью резинового колечка.

Чтобы восстановить резьбу на шпильке, нужно надеть на нее плашку, совместив витки резьбы, и оправку, после чего с помощью ключа выкрутить плашку. Идея простая и грамотная. Осталось проверить, насколько она применима. Чтобы не рисковать рабочими шпильками, установленными на автомобиле, проведем работы на верстаке, зажимая поврежденные шпильки в тиски.

Тест. Дубль 1

Для начала возьмем шпильку диаметром 12 мм и шагом резьбы 1,25 мм. С ее резьбой все в порядке. Поэтому для начала повредим резьбу — замнем витки. Проверим, насколько серьезный ущерб удалось нанести. Попробуем накрутить на шпильку подходящую гайку. Мы старались не зря — гайка не накручивается. Снимаем ее и начинаем тестировать наш девайс.

Зажимаем тисками поврежденную шпильку и надеваем на нее нужную плашку. При этом половинки плашки должны располагаться так, чтобы маркировка на них была с одной стороны. Совмещаем витки резьбы на шпильке и плашке и надеваем оправку. Следим, чтобы два штыря в оправке вошли в отверстия в половинках плашки.

Начинаем крутить. По идее, нужен шестигранник, но мы крутим рукой, практически не прилагая усилий. Это очень подозрительно. Возникает небольшое сопротивление, но недостаточно сильное. Снимаем плашку — видно, что шпилька терлась о ее стенки, — и проверяем, наживится ли гайка. Гайка накручивается… и, дойдя до поврежденного участка, вновь встает! Вывод: эта плашка из комплекта нерабочая.

Тест. Дубль 2

Вторая шпилька, диаметром 12 мм с шагом резьбы 1,5 мм, уже повреждена и готова к эксперименту. Берем соответствующую плашку и устанавливаем на шпильку. Напомним, что маркировка на половинках должны быть направлены в одну сторону. Надеваем оправку. Ничего не получается. Плашка не входит в оправку!

Мы попытались установить причину фиаско и проверили шаг резьбы на плашке. Оказалось, он меньше, чем заявленные производителем 1,5 мм. Интересно, что при этом характеристики плашек диаметром 12 мм с шагом 1,25 мм и 14 мм с шагом 1,5 соответствуют действительности.

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Наш тест показал, что у создателей комплекта для правки резьбы была отличная идея, которую они не сумели грамотно воплотить. А это значит, что восстановить поврежденную резьбу на шпильке с помощью данного набора не получится. Отчаиваться не стоит: другие варианты есть. Можно нарезать новую резьбу с помощью отдельной — лучше цельной — плашки или, в конце концов, заменить шпильки (смекалка и молоток потяжелее в помощь!).

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