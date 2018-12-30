Увеличиваем ресурс двигателя с помощью магнита на масляном фильтре

Идею читателя журнала «За рулем» может проверить на практике каждый автовладелец, заинтересованный в том, чтобы мотор его машины подольше пребывал в добром здравии.

ОМАГНИЧИВАТЕЛИ

А. Черцов, Белгородская область

Часто многие автовладельцы заменяют сливной болт в поддоне двигателя болтом с магнитным наконечником, ведь не все железные частицы отлавливаются масляным фильтром. Предлагаю помочь ему в этом трудном деле.

Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые — они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита.

Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь.

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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