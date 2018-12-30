Увеличиваем ресурс двигателя с помощью магнита на масляном фильтре

ОМАГНИЧИВАТЕЛИ
А. Черцов, Белгородская область
Снаружи на корпус фильтра следует установить магниты, лучше неодимовые — они сравнительно недороги. Можно получить их и вовсе бесплатно, если разобрать старый компьютерный жесткий диск: в нем два мощных магнита.
Тем, кто сомневается в эффективности данной доработки, советую после очередной замены масла распилить масляный фильтр и заглянуть внутрь.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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