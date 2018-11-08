Экономим время при замене масла

Замена масла, если мотор вашего автомобиля прикрыт стальной защитой, — дело трудо- и времязатратное, ведь защиту приходится снимать, а потом ставить на место. Бывалый читатель «За рулем» придумал, как упростить и ускорить процесс, и получил заслуженный приз.

ЛЮЧОК И ОТРАБОТКА

А. Нагловский, Челябинск

У автомобиля Skoda Octavia RS маленький клиренс, поэтому без стальной защиты моторного отсека не обойтись. Но всякий раз при замене масла в двигателе приходится ее снимать, а потом ставить назад, что весьма трудоемко — защиту держат более десятка крепежных элементов разного размера.

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Поскольку масляный фильтр можно открутить сверху, а снизу необходимо только отвернуть сливную пробку, я нашел простое решение. Вырезал в защите квадратное отверстие 70×70 мм под сливной пробкой и прикрыл его крышкой 90×90 мм, закрепив парой саморезов. Теперь для слива масла достаточно отвернуть один саморез и повернуть крышку в сторону.

Мой совет могут взять на заметку и владельцы других автомобилей. (Саморезы не должны касаться поддона двигателя. Укоротите их до предела. - Прим. ред.)

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: А. Нагловский