ДЫРАМ — НЕТ
Б. Байрамгулов, Баймак
Поэтому я на новый коврик в местах контакта с пятками обеих ног сразу наклеиваю резиновые самоклеющиеся корды размером 100 × 100 мм, которые предназначены для устранения проколов в шинах автомобилей.
Такие накладки продлевают срок службы ковриков, недороги и продаются во всех магазинах автозапчастей.
Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.
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Фото: Б. Байрамгулов
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