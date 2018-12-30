Автомобильный коврик должен служить подольше, решил читатель журнала «За рулем», и доработал свой аксессуар с помощью недорогого ремкомплекта для устранения проколов в шинах. Получите заслуженный приз за свой лайфхак из рубрики «Советы бывалых»!

ДЫРАМ — НЕТ

Б. Байрамгулов, Баймак

В резиновых ковриках со временем от контакта с обувью протираются дыры. Причем обычно из строя выходит водительский коврик, а продавцы предлагают только комплекты.

Поэтому я на новый коврик в местах контакта с пятками обеих ног сразу наклеиваю резиновые самоклеющиеся корды размером 100 × 100 мм, которые предназначены для устранения проколов в шинах автомобилей.

Такие накладки продлевают срок службы ковриков, недороги и продаются во всех магазинах автозапчастей.

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Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: Б. Байрамгулов