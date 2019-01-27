Зачем на машину вешают маленькое ведерко

Что это — дань моде, желание выделиться или необходимость? ЗР разобрался и знает ответ.

Причин появления ведер на машинах несколько. Скажем, еще во времена Советского Союза водители часто крепили ведро за фаркоп, задний бампер или вешали на глушитель. Зачем? Тосол или антифриз были в дефиците, и в качестве охлаждающей жидкости зачастую в радиатор заливали простую воду. Для этого и нужно было ведро. Плюс радиаторы часто подтекали, и воду приходилось доливать. А еще сами термостаты системы охлаждения были ненадежны, из-за чего вода нередко закипала, часть ее испарялась, и ее снова приходилось доливать в радиатор. Летом, в жару, подобное могло случиться где угодно, хоть в городе, хоть на загородной трассе. В таком случае ведро оказывалось просто незаменимым. Можно было попросить воды у жильцов ближайшего дома, добежать до уличной колонки или зачерпнуть в деревенском колодце или в пруду. При этом держать ведро в салоне легкового автомобиля или кабине грузовика неудобно — оно все-таки занимает много места. Вот его и крепили к фаркопу или заднему бамперу.

Еще один плюс — ведро было всегда под рукой, скажем, если нужно помыть машину или вымыть руки после ремонта.

Ведерко было незаменимо и зимой. На старых грузовиках, перед ночной стоянкой, воду из системы охлаждения сливали, чтобы не замерзла. А утром надо было «пролить движок» горячей водой, чтобы он завелся и воду нигде не «прихватило». Для этих целей зачастую использовали не одно, а два ведра.

В мороз нередко замерзает и дизельное топливо. Здесь тоже помогает ведро, потому его до сих пор возят с собой многие дальнобои. Если солярка за ночь превратилось в желеобразную массу, ее надо как-то отогреть. Для этого разводят костер, чтобы согреть топливный бак. А развести его в полевых условиях как раз легче всего в ведре.

На современных легковых машинах тоже довольно часто встречаются маленькие декоративные ведра. Такой аксессуар можно трактовать как желание водителя выделиться в потоке, потому как никакой полезной функции эти ведерки не выполняют.