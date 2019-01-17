Октавия больше Сида, но легче. В чем тут подвох?

Параметры автомобилей — лидеров гольф-класса, которые побывали на большом тест-драйве «За рулем», вызвали вопросы у участников форума. Ясность вносит эксперт ЗР.

В материале «Новый Kia Ceed против лидеров гольф-класса» вы указали, что Октавия — самая габаритная машина теста, но при этом и самая легкая. А за счет чего удалось этого добиться?

Материалы по теме Для чего владельцу нужно знать параметры своего автомобиля

Тут целый комплекс факторов. Во‑первых, есть некоторые различия в оснащении и конструкции. У Фокуса (он тоже был в тесте) в трансмиссии используется классическая гидромеханическая коробка, которая по определению тяжелее роботизированной. А если говорить о Сиде, то у него есть опции, которых нет у Октавии. Например, панорамная крыша, также дающая лишний вес.

А главное — рациональное использование материалов при проектировании и активное использование легких сплавов. Современное компьютерное моделирование позволяет избегать лишнего металла в тех местах, где концентрация напряжений невысока. Это касается как силовой структуры кузова, так и основных узлов и агрегатов. Всё это в совокупности и обуславливает разницу в весе.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!