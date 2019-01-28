Меня «тайком» лишили прав: как я их возвращал

«За рулем» часто рассказывает о людях, пострадавших от действий инспекторов ГИБДД. Но дело-то этим не ограничивается: в судах тоже много чего неприятного происходит. Герой нашей публикации, например, совершил правонарушение, был за это осужден, но сам даже и не знал об этом.

Рассказывает адвокат Евгений Шмелев:

— Ко мне обратился молодой человек, которого на четыре месяца лишили прав по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения влечет наказание в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. — Прим. ЗР). За что его лишили прав, Алексей не знал — дело было рассмотрено судом без его участия. И ездил бы он за рулем еще долго, если бы в один прекрасный день молодого человека не остановили сотрудники ГИБДД. Тут-то все и выяснилось.

А была ли сплошная?

Дело было в апреле 2017 года в Москве в районе Ховрино. Алексей приехал к товарищу в гости. Двор возле дома, как это часто бывает, оказался заставлен машинами. Сделав пару-тройку кругов в поисках места, молодой человек последовал примеру других водителей и припарковался у трансформаторной будки. Как позже выяснилось, сделал он это зря.

Дальнейшие события происходили уже в отсутствии Алексея, и мы можем только предположить, как все было. К оставленной машине подъехали сотрудники ГИБДД. Они посчитали, что водитель не смог бы припарковаться у подстанции, не пересекая при этом сплошную, которая якобы там присутствует. Почему «якобы»? — потому что до сих пор неизвестно, есть ли там в принципе хоть какая-то разметка и пересекал ли ее мой подопечный.

На владельца машины, которого инспекторы «пробили» по номерам, был составлен протокол об административном правонарушении. В нём была сделана запись, что водитель от подписи отказался. Далее сотрудники ГИБДД нарисовали схему нарушения, однако не потрудились сделать на месте пару снимков. Это странно, поскольку в таких ситуациях обычно первое, что они делают, — фотографируют. Вдобавок один из инспекторов почему-то был указан в протоколе в качестве свидетеля. Как бы там ни было, нарушение оформили и направили материал в суд.

Схема по версии инспекторов ГИБДД

Почтовая процедура

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Судебное извещение было отправлено Алексею по почте, однако он его не получил. Важный момент: попытка вручения извещения сотрудниками Почты России была предпринята один раз (это мы отследили позднее на сайте компании), что является серьезным нарушением. Согласно приказу ФГУП «Почта России» от 05 декабря 2014 года № 423-п «Об утверждении особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда „Судебное“, после получения таких отправлений у вас есть три дня на то, чтобы явиться в отделение почты и забрать извещение. Если этого не произошло, вам должны повторно вручить извещение — уже под расписку или, в крайнем случае, опустить его в почтовый ящик. В нашем случае процедура была нарушена, и в результате дело Алексея рассмотрели без его участия. Мировой суд принял решение лишить молодого человека прав на четыре месяца.

Спустя почти год после суда первой инстанции Алексей подал жалобу на его постановление в Головинский районный суд города Москвы. В июле 2018 года по результатам рассмотрения жалобы суд второй инстанции пришел к выводу о виновности Алексея в выезде на встречную полосу и оставил постановление мирового судьи в силе. С данным решением мы были не согласны.

Во-первых, в деле отсутствовали какие-либо доказательства того, что разметка во дворе была — фотографий с места нарушения нет, видео, на котором бы Алексей пересекал эту разметку, — тоже. Информация в дорожно-эксплуатационном участке, который обслуживает этот адрес, судьей не запрашивалась. Кроме того, инспекторы ГИБДД, оформившие нарушение, в суд не вызывались, хотя было подано соответствующее ходатайство. Таким образом, доводы моего доверителя судом проверены не были. О каком справедливом судебном разбирательстве может идти речь, если любые аргументы лица, привлекаемого к ответственности, разбиваются о протокол инспекторов и схему с места нарушения?

Два варианта

Все это мы изложили в жалобе на постановление районного суда и направили в Московский городской суд, который прислушался к нашим доводам и отменил решение. Дело было направлено на новое рассмотрение в Головинский районный суд. Ему предстоит проверить законность постановления мирового судьи. Возможны два варианта развития событий:

Постановление мирового судьи будет отменено и дело прекратят за отсутствием события (именно события, поскольку его факт в суде не доказан). Решение мирового суда будет отменено и прекращено в связи с истечением предусмотренного законом трехмесячного срока привлечения к ответственности по данной статье. На месте судьи я бы уже давно так и поступил.

Имейте в виду:

Нарушение процедуры уведомления гражданина о дате и времени судебного заседания является серьезным нарушением КоАП РФ. Вам должны направить либо смс-извещение, либо заказное письмо с уведомлением по месту регистрации. Причем по закону это делается дважды.

Если протокол об административном правонарушении составляется в вашем присутствии, не поленитесь сделать фото, запишите контакты очевидцев и настаивайте, чтобы инспекторы внесли их имена и данные в протокол. Впоследствии это облегчит вызов в суд свидетелей.

Не игнорируйте поход в суд. Желание гражданина доказать свою точку зрения способно заинтересовать судью, который уже привык к разбору однотипных административных дел. В этом случае шансы на объективное рассмотрение дела возрастают.

Перед заседанием найдите время, чтобы проконсультироваться с адвокатом. В ситуации, когда на кону водительские права или крупный штраф, целесообразнее доверить дело специалисту. В конце концов, если у вас болит зуб, вы же не будете выдергивать его самостоятельно. Или будете?