Расходники для обустройства багажника найдутся в любом магазине хозтоваров, а как их пустить в дело, знает читатель «За рулем» — опытный автомобилист.

CО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Н. Григорьев, Нижний Новгород

На лифтбеке Лада Гранта наконец-то появились крючки в багажном отделении. На моей Гранте с кузовом седан таких нет. Но на перегородке-усилителе за задними сиденьями есть технологические отверстия, к которым можно прикрепить подходящие крючки, продающиеся в любом магазине хозтоваров. Для фиксации использовал винт с потайной головкой, большую шайбу и гайку с нейлоновым кольцом.

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Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.

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Фото: Н. Григорьев