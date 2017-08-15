«За рулем» делится бесценным опытом, как отстоять свою правоту, сберечь немалые деньги и водительские права, если вас обвиняют в нарушении правил тогда, когда не нарушить не было никакой возможности.

Пересечь сплошную

Снегоуборочная техника не успевает расчищать дороги — разметка скрыта под слоем снега. Вы спокойно обгоняете идущий впереди автомобиль. Взмах жезла, и инспектор ГИБДД сообщает о выезде на встречную полосу со всеми вытека­ющими отсюда последствиями (КоАП, статья 12.5, часть 4): штраф 5000 рублей или от четырех до шести месяцев «без­лошадной» жизни.

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Еще Ильф и Петров справедливо заметили, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Поэтому нужно обеспечить себе доказательную базу. Сейчас у каждого в кармане лежит смартфон — сфотографируйте место правонарушения. Да так, чтобы отсутствие разметки не вызывало сомнений и снимок был привязан к местности. Хорошо, если в объектив попадет заметный элемент ландшафта, километровый столб, полицейская машина. Уже на этом этапе энтузиазм инспектора обычно сходит на нет.

А если человек в погонах продолжает упорствовать? Тогда в протоколе подробно описываете ситуацию: разметку засыпал снег, а никакой другой информации о том, что нельзя в этом месте выезжать на встречку, не было. Там же следует упомянуть о доказательной базе: мол, есть фото- или видеосъемка, данные свидетелей. Если имеется запись видеорегистратора, потребуйте приобщить ее к делу. Только сделайте это на месте и зафиксируйте в протоколе, что приложены видеоматериалы. Такое «горячее» видео наверняка рассмотрят, а вот представленное позднее вызовет сомнения. Ни в коем случае не отказывайтесь подписываться в протоколе! Своим отказом вы отдаете все козыри в руки инспектору.

Очевидное и невероятное

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Никогда не обгоняйте в слепом повороте, на мосту или в зоне действия знака «Обгон запрещен». В этом случае вина очевидна, уйти от наказания не удастся. Единственное исключение — обгон тихоходного транспорта с закрепленным на нем специальным знаком в виде ­красного равностороннего треугольника ­с желтой окантовкой.

Пункт ПДД 9.2 запрещает выезжать на встречную полосу на дорогах, име­ющих четыре полосы или более. Однако при отсутствии знаков сложно определить их количество: то ли это многополосная дорога, то ли двухрядка с широченными обочинами.

В этом случае действуем по описанному выше алгоритму: фиксация дорожных условий и обращение к вышестоящему должностному лицу либо в суд с опротестованием постановления.

Снимает камера

Более 90% нарушений сейчас фиксируют камеры, которые пока еще недостаточно умны, чтобы делать поправку на погодные условия. Поэтому наказание за пересечение стоп-линии последует даже в том случае, если она не видна. Прежде чем подписать постановление, инспекторы должны изучать фотоснимки. Но это в теории, а в реальности «письма счастья» штампуются автоматически.

Прежде чем платить штраф, внимательно изучите фотографию. Если на ней сплошная линия разметки отсутствует, есть все основания для опротестования нарушения. Не надо обивать пороги Госавтоинспекции — подайте жалобу в электронном виде. На штрафной квитанции указано, кто зафиксировал нарушение, - туда и отправляйте.

На парковку становись

Под снегом может оказаться обозначение парковки для инвалидов, зебра, желтая линия, запрещающая стоянку. Обычно такая разметка продублирована знаками, и в этом случае обжаловать штраф бесполезно — наказание справедливое.

Стоянка запрещена, если от машины до сплошной линии разметки менее трех метров. Когда сплошная не видна, то и запрета нет. На заснеженной двухполосной улице водитель по незнанию может перестроиться на левую сторону дороги и припарковаться. Ему и невдомек, что он случайно пересек сплошную (а не прерывистую). Формально нарушения нет. Но если возникают сомнения, не поленитесь сфотографировать свою машину и дорогу — потраченные секунды помогут сберечь в дальнейшем много времени.

Невидимые знаки

В метель на дорожные знаки налипает снег, порой их закрывают деревья. ГОСТ Р 52289–2004 предписывает, что знак должен быть виден с расстояния не менее ста метров. Если это требование не выполнено, есть все основания для отмены постановления. Более того, сотрудники ГИБДД должны следить за вверенным им участком трассы и своевременно информировать дорожную службу о замеченных нарушениях.

В большинстве случаев у водителя хватает возможностей доказать свою правоту. Основная сложность в том, что, несмотря на презумпцию невиновности, мы вынуждены сами выискивать доказательства, чтобы отстоять в суде свою правду. А это часто настолько хлопотно и долго, что легче заплатить и не связываться. Так что лучше воздержаться от сомнительного маневра — обгона, перестроения или парковки. Это проще, чем потом доказывать свою невиновность.

Весь спектр информации по правовым вопросам автомобильной жизни — в Парке документов «За рулем».

Автор: Александр Жихарев