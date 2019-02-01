«За рулем» №2/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- На вопросы главного редактора отвечает глава ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников
- Надо ли снижать нештрафуемый скоростной порог?
- Парковки и штрафы: чего ждать?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новый универсал Kia Ceed SW: турбо + робот
- Как бы кроссоверы Renault Logan Stepway и Sandero Stepway
- Skoda Scala — c идеологией Рапида и габаритами Октавии
- Первая встреча: китайские кроссоверы GAC Trumpchi
- Пытаем новый Volkswagen T-Roc легким бездорожьем
ЗР АКТИВ
- Идеи 2018 года — театр абсурда для водителей
- Знаков и разметки не видно — как быть?
- Продленная гарантия: за и против
- Техосмотр и ныне там — реформа как профанация
ЗР ТЕСТ
- Лада XRAY Cross против переднеприводных кроссоверов Hyundai Creta и Ford EcoSport
- Лабораторка ЗР: зависит ли длина тормозного пути от ширины шин?
- УАЗ Патриот вновь модернизировали. Главное — новый мотор!
- Пáры соплатформенных: Volkswagen Golf и Skoda Octavia, Kia Ceed и Kia Cerato
ЗР ЭКСПЕРТ
- Есть ли реальный толк от антигелей для дизтоплива?
- Девять правил выбора видеорегистратора
- Как автомобили Porsche переводят с бензина на электричество
- Автомобиль гольф-класса с пробегом за 600 000 рублей: что предпочесть?
- Как это устроено: датчики дождя и света
ЗР РЕСУРС
- Рейтинг ЗР. Тормозные жидкости DOT 4 — в чем различия и какую купить?
- Выбираем б/у: Ford Focus и Renault Logan
- Вторые руки: Mazda CX-5
- Volkswagen Caddy Maxi и Лада Калина из парка ЗР
ЗР ОРИГИНАЛ
- Предвоенный Mercedes-Benz 320 — светлый автомобиль из мрачных времен
- На рубеже веков: новые Волги, которые так и не стали серийными
- Из чего сделан НАМИ-1?
- Вездеход Шатун Neo — почти как Шерп?
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Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
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