Новый номер «За рулем»: выбираем видеорегистратор, как бы кроссовер, ширину шин

Февральский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №2/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • На вопросы главного редактора отвечает глава ГИБДД России генерал-лейтенант Михаил Черников
  • Надо ли снижать нештрафуемый скоростной порог?
  • Парковки и штрафы: чего ждать?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новый универсал Kia Ceed SW: турбо + робот
  • Как бы кроссоверы Renault Logan Stepway и Sandero Stepway
  • Skoda Scala — c идеологией Рапида и габаритами Октавии
  • Первая встреча: китайские кроссоверы GAC Trumpchi
  • Пытаем новый Volkswagen T-Roc легким бездорожьем

ЗР АКТИВ

  • Идеи 2018 года — театр абсурда для водителей
  • Знаков и разметки не видно — как быть?
  • Продленная гарантия: за и против
  • Техосмотр и ныне там — реформа как профанация

ЗР ТЕСТ

  • Лада XRAY Cross против переднеприводных кроссоверов Hyundai Creta и Ford EcoSport
  • Лабораторка ЗР: зависит ли длина тормозного пути от ширины шин?
  • УАЗ Патриот вновь модернизировали. Главное — новый мотор!
  • Пáры соплатформенных: Volkswagen Golf и Skoda Octavia, Kia Ceed и Kia Cerato

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Есть ли реальный толк от антигелей для дизтоплива?
  • Девять правил выбора видеорегистратора
  • Как автомобили Porsche переводят с бензина на электричество
  • Автомобиль гольф-класса с пробегом за 600 000 рублей: что предпочесть?
  • Как это устроено: датчики дождя и света

ЗР РЕСУРС

  • Рейтинг ЗР. Тормозные жидкости DOT 4 — в чем различия и какую купить?
  • Выбираем б/у: Ford Focus и Renault Logan
  • Вторые руки: Mazda CX-5
  • Volkswagen Caddy Maxi и Лада Калина из парка ЗР

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Предвоенный Mercedes-Benz 320 — светлый автомобиль из мрачных времен
  • На рубеже веков: новые Волги, которые так и не стали серийными
  • Из чего сделан НАМИ-1?
  • Вездеход Шатун Neo — почти как Шерп?

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