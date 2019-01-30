НЕСГОРАЕМЫЕ ШТРАФЫ
Накопил штрафов на сумму более 20 000 рублей. Недавно машину продал, поэтому оплаты никто не требует. Можно ли рассчитывать, что штрафы «сгорят» сами собой?
Максим Станиславович, Москва
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Рассчитывать на это не советую. Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
За неуплату штрафа в указанный срок полагается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Если сумма задолженности достигла 30 000 рублей, статья 67 федерального закона «Об исполнительном производстве» наделяет судебного пристава-исполнителя правом вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
- Ответы на многие вопросы по юридическим аспектам автомобильной жизни вы найдете в соответствующем разделе «Парка документов» ЗР.
Читать комментарии (3)