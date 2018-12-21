Если не оплачивать штраф, когда он «сгорит»?

Статья административного кодекса, устанавливающая срок сгорания штрафов, предельно точна. Но в сфере дорожных нарушений вряд ли выйдет дождаться «списания» за давностью лет.

По закону, административные штрафы не подлежат оплате и «сгорают», если штраф не оплатили в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу (Статья 31.9 КоАП РФ).

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Нюанс: речь идет не о той дате, когда инспектор составил протокол, а именно о моменте вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении. Момент этот наступает после истечения срока, установленного для обжалования (Статья 31.1 КоАП РФ), — для дорожных нарушений это 10 дней. В случае фиксации нарушения камерой-автоматом отсчет в 10 дней идет с момента получения водителем уведомления о наказании («письмо счастья»).

Затаиться и переждать два года и 10 дней, теоретически, можно. Допустим, если постоянно проживаешь не по месту регистрации, куда приходят все уведомления. И, собственно, даже без злого умысла — ну, просто не знал, что там приходили штрафы. Но больших выгод это не принесет.

Государство бдительно следит за тем, чтобы нарушители не уклонялись от возмездия. Оно ждет два месяца, начиная с той же даты вступления в силу, после чего штраф получает статус просроченного и передается на исполнение судебным приставам.

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У службы приставов, к сожалению, не существует «срока давности» — штраф становится вечным, двухлетний срок на него больше не распространяется. Тут уже включается другая статья — 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно ей, неуплата штрафа в срок влечет новое наказание: наложение административного штрафа в двукратном размере, либо арест до 15 суток, либо исправительные работы до 50 часов. Оно нам надо?

Поэтому самое разумное, что можно сделать, — раз в две недели отслеживать свои штрафы на сайте госуслуг или ГИБДД.

и оплачивать их со скидкой, не дожидаясь, пока сумма вырастет вдвое, а в дверь позвонят незнакомые дяди из ФССП.

Вариант звонка в дверь, впрочем, маловероятен. ФССП, как правило, некогда заниматься мелкими неплательщиками. Но имейте в виду, что неоплаченные штрафы, переданные «на исполнение», висят в базе данных. И в случае, если вы соберетесь за границу или попадете в ДТП (а ГИБДД «пробивает» участников ДТП на предмет неуплаты штрафов), непременно аукнутся.