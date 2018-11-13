Деньги за штрафы с камер спишут автоматически в 2019 году

Стали известны подробности проекта новой версии закона «Об исполнительном производстве».

В частности, в нем говорится о том, что задолженности по штрафам будут автоматически списываться с банковских счетов должников. Одновременно приставы спишут и свой исполнительный сбор, который составляет не менее 1000 рублей.

Согласно новым поправкам, которые были подготовлены депутатом Зарифом Байгускаровым (ранее возглавлял управление судебных приставов по Башкирии), расширяют полномочия ФССП. В службе предлагается ввести новую процедуру, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в ускоренном порядке».

В случае, если к приставам поступает постановление о неоплаченном штрафе в размере до 3000 руб., то исполнительное производство возбуждаться не будет. Вместо этого нарушителю пошлют уведомление о приведении «исполнительного документа к исполнению». Стоит отметить, что планируемые поправки касаются только штрафов за нарушение ПДД, которые были зафиксированы камерами.

Уведомление должнику направят по почте или уведомят электронным способом. Вероятнее всего, подразумевается SMS-уведомление и письмо через портал госуслуг, если должник давал на это согласие, предполагает «КоммерсантЪ», который ознакомился с проектом закона.

Пока бумажное письмо идет, сотрудники ФССП запрашивают у банков данные о «номерах счетов должника, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте по ним». После того как должник получит уведомление заказным письмом или электронным документом, приставы направят в банк документ для списания средств на их депозитный счет. Сумма рассчитывается по формуле «штраф + исполнительный сбор».

В случае, если деньги не удастся списать в течение 20 дней (например, у должника нет денег на счетах), то будет возбуждено исполнительное производство, как это делается сегодня. Тогда приставы получат право арестовать имущество должника, наложить запрет на выезд за границу и т.д.

По словам автора поправок в закон единоросса Байгускарова, в прошлом году в ФССП поступило около 15 млн постановлений ГИБДД, из них больше половины — штрафы до 3000 руб. Байгускаров говорит, что новые поправки не только освободят приставов от рутинной работы, но и пойдут на пользу должникам, ведь таким гражданам сложнее, например, устроиться на работу, а при упрощенном взыскании штрафов их не будет в базе приставов.

Поправки Госдума планирует рассмотреть во всех трех чтениях до конца года. Согласно нынешней редакции законопроекта, они вступят в силу через 180 дней после опубликования, то есть автоматическое списание штрафов может начаться уже в середине 2019 года.

Ранее законопроект поддержали и в ФССП: по словам главы ведомства Дмитрия Аристова, этим займется центральный аппарат службы.

Сотрудники ГИБДД могут теперь «пробивать» водителей не только на неоплаченные автоштрафы, но и на наличие у них других долгов, по которым приставами возбуждены исполнительные производства.

Фото: ИТАР-ТАСС