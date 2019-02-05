Тяжесть последствий для мотора от «левого» топлива может быть разной, однако и в худшем случае возможен выход с минимальными потерями. ЗР объясняет, как не попасть на капитальный ремонт двигателя за свой счет.

Топливо на российских АЗС становится качественнее не только на бумаге. Вот уже и самые современные двигатели выхаживают на нем сотни тысяч километров. Разумеется, при правильном подходе к выбору заправки, о котором неоднократно рассказывал мой коллега Михаил Колодочкин: только брендовые комплексы с нормальным внешним видом и инфраструктурой.

Я и сам придерживаюсь того же подхода. Тем более был негативный опыт. Лет восемь назад прошляпил на трассе фирменную заправку, и с последними каплями бензина пришлось довольствоваться тем, что попалось по пути. В результате даже всеядная редакционная Калина еле довезла до пункта назначения. Хорошо хоть хватило ума залить на незнакомой заправке по минимуму: оперативно разбавил гадость в баке 98-м бензином.

Что вам льют в бак на конкретной АЗС, можно узнать, потребовав паспорт топлива. Но написанному в нем придется поверить на слово: при заправке вы топливо не увидите и не понюхаете.

Докажите!

Материалы по теме Чем грозит мотору дешевый 95-й бензин?

Что делать, если все же угораздило заправиться «палёнкой»? Чек с заправки — ваше главное доказательство того, что вы на ней были, что бензин или солярка именно с нее сейчас плещутся в баке. Но не единственное: ваши попутчики могут выступить свидетелями, запись с собственного видеорегистратора тоже пригодится. Можно запросить записи с камер видеонаблюдения, вот только добиваться их вы станете у виновника ваших бед. Как думаете, пойдет ли он вам навстречу со всей душой? Так что лучше кассового документа ничего все равно нет.

Отсюда совет: не выбрасывайте чек в урну прямо на заправке. Возьмите за правило хранить в портмоне или в бардачке. Места бумажка много не займет, выкинете после следующей заправки. Если уж так не терпится сразу избавиться от макулатуры, делайте это уже в машине: из салонной «урны» чек всегда можно выудить обратно, пусть и в непрезентабельном виде.

Откровенно плохое топливо проявит себя сразу же. Скорее всего, вы даже не успеете далеко отъехать от АЗС, и вернуться на нее вам будет несложно. Заявляете претензии персоналу и просите связаться с руководством. На заправке в открытом доступе должны быть вывешены контакты контролирующих организаций — звоните и туда тоже. Выявлением нарушений на АЗС занимает Росстандарт. В Москве, например, можно также обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

На портале открытых данных Правительства Москвы есть карта с указанием заправок, продающих топливо, не соответствующее установленным экологическим требованиям. Список невелик, всего 19 адресов. То ли действительно так все хорошо с бензином в столичном регионе, то ли вся правда попросту неизвестна.

Попробуем

Для подтверждения ваших подозрений необходимо взять пробы топлива на АЗС. У крупных компаний есть собственные мобильные лаборатории. Не доверяете им — вызывайте независимых экспертов (тут придется «гуглить» самому прямо на месте). Их заключение о некондиционном бензине или дизельном топливе послужат поводом для обращения за возмещением ущерба к владельцу заправки. Ему грозят санкции и со стороны государства: штраф, а при повторении нарушения — и закрытие АЗС.

Отбор проб топлива на АЗС происходит по установленным правилам. Поэтому вариант наполнить свою канистру и отвезти ее в лабораторию не подходит.

Материалы по теме Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР

Согласно закону «О защите прав потребителей», вы имеете право на компенсацию вреда в полном объеме (ст. 14, п. 1). Сюда входит как непосредственно ремонт автомобиля, так и стоимость самой экспертизы. Поэтому помните: если взятые пробы будут соответствовать нормативам, за анализ придется заплатить из своего кармана.

Стоимость восстановления машины должна быть документально подтверждена. В том числе — фактом проведения независимой экспертизы до начала ремонта. Здесь в большей степени важна не калькуляция затрат, а вывод о том, что неисправность есть прямое следствие заправки плохим топливом. Может так случиться, что бензин на АЗС действительно окажется некондиционным, но ваш автомобиль сломался по другой причине просто по совпадению. Руководство АЗС ведь тоже не будет верить вам на слово.

Ну а дальше есть два варианта: виновная сторона добровольно возместит убытки или же придется отстаивать свою правоту в суде. Это, впрочем, стандартный расклад для любой ситуации с требованием оплаты.

На свой риск

А можно ли ехать по своим делам с «троящим» и дергающимся в конвульсиях мотором, а уже потом заняться составлением претензий? Понятно, что бывают ситуации, когда хочется «забить» на проблему с бензином: важная встреча, ночь и мороз на пустой трассе, другие чрезвычайные обстоятельства.

Главный совет, как минимизировать риск встречи с некондиционным топливом, много лет остается один: заправляйтесь на проверенных АЗС крупных сетевых компаний.

Строго говоря, современному мотору с нежной топливной аппаратурой и дорогими форсунками работать на некондиции не стоит. Экономия на эвакуаторе и промывке может обернуться куда большими тратами на ремонт. Самый простой вариант — долить в бензобак заведомо хорошее горючее на первой же брендовой АЗС. Причем не скупиться на 98-й или сотый бензин. Если же угораздило залиться под пробку, лучше ехать прямой наводкой в сервис, где бак опустошат и промоют топливную систему.

Но при таком сценарии вы уже ничего не докажете. Слитое или разбавленное хорошим топливо — это уже не аргумент. Посему, если вас посетила мысль о проблемах с машиной из-за последней заправки, придется отменить планы и заняться урегулированием ситуации сразу.