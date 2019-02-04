ЗР протестировал Volvo V60 CC в том исполнении, в каком машину будут продавать у нас. Оказалось, что российская версия ничуть не хуже, чем лучше оснащенная европейская.

Повод: ездовая презентация Volvo V60 Cross Country.

Место действия: Лулео, Швеция.

Клиренс Volvo V60 Cross Country — 210 мм. Точь-в-точь как у старшего V90 Cross Country и «пенсионера» XC70.

Интерьер шестидесятки ничем не уступает интерьеру старшей модели. Отличия в деталях и пересчитываются по пальцам одной руки. Мультимедийная система Sensus отлично знакома по другим моделям Volvo. Быстродействие на высоте. Привыкнуть к логике меню удается сравнительно быстро.

Впечатления. Шведы рассчитывают, что приподнятый универсал V60 Cross Country станет популярнее старшего V90 CC. Почему? Дело в том, что у Volvo был план. Большой, без малого пятиметровый универсал V90 Cross Country, дебютировавший в 2016 году, должен был привлечь лояльных марке владельцев XC70. Но вследствие высокой цены (минимум 40 500 евро в Германии и минимум 3 324 000 рублей в России) спрос оказался скромнее ожидаемого. И теперь в Гётеборге надеются, что чуть более компактный V60 Cross Country сможет помочь старшему брату.

В целом — почему бы и нет? «Шестидесятка» короче, чем V90 Cross Country, на 155 мм, но ее колесная база меньше всего-то на 66 мм! Обе машины построены на модульной платформе SPA (Scalable Platform Architecture), обе имеют 210 мм просвета под днищем и электронно-управляемую муфту в приводе задних колес. Да и с точки зрения внешнего восприятия V60 Cross Country ничуть не уступает «девяностой»: интерьеры почти идентичны.

Задний ряд «шестидесятки» просторнее, чем ожидаешь. Коллега ростом 185 см садится «сам за собой» с приличным запасом по коленям. Достаточно места и над головой. Проблемы могут возникнуть только у центрального пассажира — высокий туннель и массивный блок опционного климат-контроля осложняют посадку и мешают во время поездки. Зато багажник вместительный — 529 литров в пятиместной конфигурации и 1441 л при сложенном заднем сиденье.

«Шестидесятка» короче V90 CC на 155 мм. Разница в длине колесной базы еще менее существенная — 66 мм.

Места — навалом. Человек ростом 185 с запасом садится «сам за собой. Правда, центральный пассажир будет страдать от высокого туннеля и цепляться коленями за климатический блок. Заявленный объем багажника в пятиместной конфигурации — 529 литров. Для V90 CC шведы заявляют 656 л.

Приподнятые «шестидесятки» появятся у российских дилеров в середине лета и на первых порах будут оснащаться бензиновыми моторами Т5 с отдачей в 250 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Чуть позже обещают привезти дизельные версии D4 (190 л.с. и 400 Нм). Коробка передач — безальтернативный 8-ступенчатый автомат. Подвеска — самая обычная. Электронно-управляемые амортизаторы и пневмобаллоны в задней подвеске оставили европейцам. Да нам и не надо!

Шведы устроили разностороннюю презентацию, позволив и поездить по дорогам общего пользования, и погонять на льду замерзшего озера. Базовое шасси с пассивными амортизаторами — что надо. К собранности подвески вообще никаких вопросов. Как и к качеству фидбэка по рулю (усилие можно менять). Разве что на мелких неровностях потряхивает чуть сильнее желаемого.

Предустановка Off-Road адаптирует вспомогательную электронику: включает ассистент спуска с горы, смягчает реакции на акселератор, расслабляет электроусилитель руля.

Двигатель Т5 в связке с грамотно настроенным автоматом — песня. Выстреливает универсал массой свыше 1800 кг до сотни менее чем за семь секунд! Если бы на презентации я не прокатился на европейской V60 (без приставки Cross Country) с гибридным T8 (330 л.с., 4,9 с до 100 км/ч), сказал бы, что большего и не надо. Впрочем, в России не будет ни обычной «шестидесятки», ни гибрида. Так что никаких мук выбора.

Перспективы. Если цену базовой версии удастся уложить в три миллиона, V60 Cross Country окажется популярнее V90 Cross Country и, возможно, сможет переманить часть аудитории Volvo XC60.

Оценка. Инженеры свою работу выполнили безупречно. Следующее слово 1 за маркетологами.

Подробности: ЗР №3, 2019

Фото: Volvo и автора