На вопрос читателя «За рулем» отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

Может ли инспектор открыть огонь по водителю, если тот не останавливается по его требованию?

С. Клочков, Махачкала

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Исчерпывающий перечень случаев, в которых сотрудник полиции имеет право применять оружие, содержится в статье 23 федерального закона «О полиции».

К ним, в частности, относятся задержание лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным; отражение группового или вооруженного нападения на здания, помещения, сооружения и иные объекты государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций и граждан; пресечение побега из мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений или побега из-под конвоя лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, а также для пресечения попытки насильственного освобождения указанных лиц.

Кроме того, оружие может быть применено для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Как видите, законопослушному водителю бояться нечего.

Эксклюзивное интервью главы ГИБДД главреду журнала «За рулем» читайте тут.

Ответы на многие вопросы, касающиеся взаимоотношений с инспектором ГИБДД, вы найдете в соответствующем разделе Парка документов «За рулем».

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС