На вопрос читателя, который не смог добиться выезда сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия, отвечает глава ГИБДД.

АВАРИЯ НА СТОЯНКЕ

Выезжал с парковочного места во дворе, но из-за пробуксовки в снегу машина «прислонилась» к соседней. В результате бампер — под окраску, помято крыло. Сотрудники ГИБДД отказались приехать на место аварии, сославшись на то, что это не ДТП. Говорят, обращайтесь к участковому. Оцените правомерность их действий, пожалуйста.

Сергей Кобяков, Нижний Новгород

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Описанный инцидент по формальным основаниям следует считать дорожно-транспортным происшествием — оно определяется как событие, возникшее в процессе движения по дороге (в том числе по территории организованной парковки во дворе) транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (пункт 1.2 Правил дорожного движения).

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Обязанность оформления документов о ДТП возложена на полицию (статья 12 федерального закона «О полиции»), а конкретно — на Госавтоинспекцию. Таким образом, отказывать в оформлении документов сотрудники ГИБДД не имели права. В то же время, очевидно, ввиду незначительности причиненного ущерба, можно было обойтись без выезда полиции на место происшествия.

Участники ДТП могли самостоятельно оформить документы по так называемому европейскому протоколу согласно статье 11.1 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Если перечи­сленные в указанной статье закона условия европротокола не выполнены или у водителей имеются другие основания настаивать на оформлении документов о ДТП сотрудниками полиции, необходимо записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний о месте оформления ДТП (пункт 2.6.1 Правил дорожного движения). На бездействие сотрудников полиции можно пожаловаться в интернет-приемную Госавтоинспекции (адрес — по ссылке).

Эксклюзивное интервью главы ГИБДД главреду журнала «За рулем» читайте тут.

Ответы на многие вопросы, касающиеся взаимоотношений с инспектором ГИБДД, вы найдете в соответствующем разделе Парка документов «За рулем».

Используйте средства видеофиксации: они могут решить много спорных вопросов на дороге и в суде.

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