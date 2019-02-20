Обновленная Лада Гранта с автоматом: тест-драйв и розыгрыш трех машин!

Гранта с мотором 1.6 мощностью 98 л.с. и автоматом приехала к нам на тест-драйв. Сегодня такая машина стоит примерно 620 тысяч рублей. Но вы можете ее просто выиграть. ЗР рассказывает, как это сделать.