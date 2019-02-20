Баллон на месте, и трубочка при нем: лайфхак бережливого водителя

Размораживатель замков, WD-40 или любой другой аэрозоль с трубкой-удлинителем послужит дольше, если взять на вооружение совет читателя «За рулем».

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Автомобилисты часто используют аэрозольные баллоны с трубочкой-удлинителем. Поделюсь оригинальным решением, позволяющим не потерять эту трубочку при хранении баллона.

Нужен подходящий по размерам отрезок трубки из ПВХ (кембрик) и изолента. Крепим кембрик к баллону, как показано на фото. Трубочканадежно держится, удобно вынимается и вставляется.

М. Федосов, ЯНАО

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Приз автору совета — внешний универсальный аккумулятор на 12 000 мА·ч компании AirLine.

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