Отказал стеклоомыватель? Купи чупа-чупс!

Простой и дельный совет дал бывалый читатель журнала «За рулем». Поройтесь-ка в памяти — наверняка и у вас есть свои ноу-хау использования подручных средств для ремонта. Присылайте — авторы всех опубликованных советов получают хорошие призы.

СЛАДКАЯ ТРУБОЧКА

Д. Пархоменко, Оренбургская область

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При включении омывателя заднего стекла из форсунки перестала поступать жидкость. Прохудился резиновый шланг, проложенный внутри гибкой гофры. На замену купил силиконовый внутренним диаме­тром 4 мм и стал искать соединительную трубку. Не знаю, сколько времени потратил бы на поиски, если бы моя маленькая дочка не попросила купить ей чупа-чупс. Тут меня и осенило: трубочка от него отлично подойдет для соединения шланга. Собрал конструкцию — работает. Кроме того, силиконовый шланг должен прослужить дольше резинового.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

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