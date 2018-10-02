Отказал стеклоомыватель? Купи чупа-чупс!

СЛАДКАЯ ТРУБОЧКА
Д. Пархоменко, Оренбургская область
При включении омывателя заднего стекла из форсунки перестала поступать жидкость. Прохудился резиновый шланг, проложенный внутри гибкой гофры. На замену купил силиконовый внутренним диаметром 4 мм и стал искать соединительную трубку. Не знаю, сколько времени потратил бы на поиски, если бы моя маленькая дочка не попросила купить ей чупа-чупс. Тут меня и осенило: трубочка от него отлично подойдет для соединения шланга. Собрал конструкцию — работает. Кроме того, силиконовый шланг должен прослужить дольше резинового.
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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