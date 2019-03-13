Приподнятый универсал Volvo V60 Cross Country приедет в Россию только в середине лета. ЗР выяснил, почему желающим купить полноприводную машину для семьи стоит подождать именно его.

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Volvo V60 Cross Country

Когда в паре километров от дома — огромное озеро, которое замерзает под занавес октября и до апреля, у тебя нет права быть медленным. Ни малейшего оправдания! В Скандинавии такое везде, и воображение рисует, как юный норвежец Петтер Сольберг похищает ключи от старого отцовского Volvo 145 и боком уезжает в закат. В то же время в Финляндии чем-то похожим промышляют Маркус Гронхольм и Томми Мякинен. Неудивительно, что однажды эти ребята попали в WRC и взяли семь чемпионских титулов на троих.

Volvo V60 Cross Country T5 D4 Длина / ширина / высота / база 4784 / 1850 / 1499 / 2875 мм Объем багажника (VDA) 529–1441 л Снаряженная масса 1815–1867 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 140 кВт/190 л.с. при 4250 об/мин; 400 Н·м при 1750–2500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,8 с 8,2 с Максимальная скорость 230 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95, АИ-98 / 60 л ДТ / 60 л Расход топлива: смешанный цикл 7,8 л/100 км 5,9 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8

Кооператив «Озеро»

Эти мысли застали меня в шведском городке Лулео на презентации приподнятого универсала Volvo V60 Cross Country. Для демонстрации машины шведы изобрели на льду озера две техничные трассы и позволили дубасить на все деньги. Так что, если вы подумали, что это будет постная история про очередной правильный «сарай» и его багажник, - это не совсем так. Хотя «сарай» действительно правильный, а багажник неплох: производитель заявляет 529 литров объема в пятиместной конфигурации и 1441 литр в двухместной. Для сравнения: у старшего V90 Cross Country — 656 и 1526 литров соответственно.

Багажник внушает, хотя наша методика измерений вряд ли наскребет здесь заявленные 529 литров. Крючки и сетки в ассортименте — базовое оборудование. А вот пледы в цвет машины в комплект не входят. Дарю идею на случай рестайлинга.

Без параллелей с V90 Cross Country не обойтись. Во‑первых, оба универсала построены на одной модульной платформе SPA (Scalable Product Architecture), во‑вторых, «деревенская шестидесятка» призвана сделать то, что оказалось не по зубам старшей модели. Изначально шведы планировали пересадить на V90 Cross Country лояльных марке владельцев немолодого уже XC70, но «девяностая» многим оказалась не по карману: от 44 500 евро в Европе и от 3 324 000 рублей у нас. «Шестидесятка» будет на несколько тысяч евро доступнее, и стартовая российская спе­цификация наверняка уложится в три ­миллиона. Первые машины появятся у наших дилеров в середине июля.

Пока же я поворачиваю «запонку» на центральном туннеле V60 Cross Country, пробуждая 250‑сильную рядную «четверку» Т5, и выезжаю на зеркально ровное озеро. В России сначала появятся универсалы V60 Cross Country именно с этим мотором. Потом начнут поставлять версии с 190‑сильным дизелем D4. Коробка передач — безальтернативный 8-ступенчатый автомат. Подключение задней оси — на совести многодисковой муфты. Не перегреется ли трансмиссия от перманентной езды боком?

— Первые три круга отключать систему стабилизации нельзя! Дальше — на твое усмотрение.

Если нужно чем-то заморочить ребенка, а развивающих книг под рукой нет — подсуньте ему фотографии интерьеров V60 Cross Country и V90 Cross Country и попросите найти десять отличий. Час свободного времени вам гарантирован.

К интерфейсу мультимедийной системы Sensus придется привыкать, но это проще, чем кажется. Разумеется, есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. А еще система неплохо распознаёт голосовые команды.

Бородатый инструктор без стеснения залезает в открытое окно водительской двери едва не по пояс и отработанными взмахами вызывает в меню мультимедийной системы Sensus нужную вкладку, убеждаясь, что ESP действительно на страже порядка. Ха-ха! Дружище, даже удумай я тебя обмануть и сразу нейтрализовать электронных помощников, элементарно не успел бы этого сделать! Для тех, кто не ездит на Volvo каждый день, меню мультимедийки — тот еще ребус. Только не воспринимайте это как критику. Логика в интерфейсе бортового планшета есть.

Ощущения от первых метров за рулем приподнятой «шестидесятки» вполне привычные. Завяжите мне глаза, и в вяло-гражданских режимах я едва ли определю, какой из SPA-платформенных Volvo веду. Похоже едут седан S90, универсал Volvo V90 Cross Country и даже кроссовер XC60. Разве что первенец платформы — флагманский XC90 — порождает более «грузовые» ощущения. Кстати, в моем распоряжении — универсал с пассивными амортизаторами, и это большая удача! Адаптивное шасси Four-C и пневмобаллоны в задней подвеске, доступные «шестидесятке» в Европе, не про нас.

Задний ряд не «жмет» ни в коленях, ни в плечах (на фото: сиденье водителя настроено под человека ростом 185 см), но пассажиру, усевшемуся посередке, изрядно мешают развитый туннель и массивный блок климат-контроля (опция).

Ехать по льду с включенной системой стабилизации невыносимо. Если бы Петтер Сольберг был лет на тридцать моложе, а у его отца оказался V60 Cross Country, он бы отключал эту бесящую штуку сразу после пуска двигателя — иначе чемпионом WRC ему не бывать. Конечно, людям без спортивных амбиций или с руками, берущими начало чуть ниже привычного, ассистенты лишь в помощь, но здесь и сейчас мне скучно: электроника не только кусает колодками тормозные диски при малейшем сносе, но и блокирует акселератор. К черту три круга, пора играть в Сольберга!

В основе скелета «шестидесятки» — высокопрочная сталь сразу нескольких видов (красный, желтый, синий цвета). Усилитель переднего бампера и опорные чашки передних стоек — алюминий (зеленый цвет). Панели пола — малоуглеродистая сталь (серый цвет).

Идите боком!

Здесь-то и начинается истинный кайф. Несмотря на то что система стабилизации отключается не полностью, V60 Cross Country позволяет вести себя в глубоком заносе и распрямлять его при помощи тяги. Муфта великолепно распоряжается крутящим моментом и не подает признаков перегрева даже спустя сорок минут заездов. А после моей помарки на одном из быстрых проездов V60 Cross Country без особых проблем освобождается из снежной целины, куда мы заскочили, пробив мягкий 30‑сантиметровый бруствер. Клиренс V60 Cross Country — 210 мм. И это аж на 75 мм больше, чем у обычного Volvo V60.

Длина и колесная база Volvo V60 Cross Country — 4784 и 2875 мм соответственно. Параметры старшей модели V90 Cross Country — 4939 и 2941 мм. Клиренс обеих машин — 210 мм.

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Забавно, но именно на льду озера удается увидеть в работе систему Hazard Light Alert. При помощи облачного сервиса она собирает информацию о состоянии дороги и делится с другими водителями. Иными словами, если один из Volvo-драйверов «поскользнулся» (Hazard Light Alert завязана на систему стабилизации — даже отключенную!) в определенном месте, следующие получают графическое и звуковое предупреждения на проекционном дисплее непосредственно перед опасным участком. Интересная штука, но пока работает через раз. Даже если каждый поворот проходишь боком.

На дорогах общего пользования Hazard Light Alert занервничал только однажды. Подозреваю, кто-то из иностранных коллег из бесснежных стран поймал кураж и не выключил режим Томми Мякинена, съехав с трека. Я же релаксировал и никуда не спешил: наслаждался тишиной в салоне, радовался приличной собранности и плавности хода базового шасси и экспериментировал с ездовыми режимами Eco, Comfort и Dynamic, меняющими усилие на руле и остроту откликов на акселератор. Individual дает возможность замешать любой «салат». Выбираю отклики из «комфорта» и утяжеленный руль из «дайнэмика».

Внедорожный арсенал ограничен режимом Off-Road: на заднюю ось подается больший момент, смягчаются реакции на акселератор, расслабляется электроусилитель руля и включается ассистент помощи при спуске. С диаго­нальным вывешиванием V60 Cross Country справляется играючи.

О способностях мотора T5 расскажу вкратце: их более чем достаточно даже для большого универсала массой за 1800 кг. И хотя 250 сил в этом сегменте давно не кажутся чем-то особенным, 350 Н·м, размазанных по длинной (1800–4800 об/мин) полке оборотов, - сильный допинг. Первую сотню «шестидесятка» набирает примерно за семь секунд и не слишком заморачивается, чтó под колесами — асфальт или снег. Кстати, если вас давно пугал ресурс наддутых «четверок» Volvo, похоже, всё хорошо: XC90 c этим мотором выпускают почти пять лет — вы слышали негативные ­отзывы или страшные истории сервис­менов? Вот и я нет.

Расставаться с Volvo V60 Cross Country грустно. Но это не печальное «пока-пока» — мы говорим универсалу: «До скорой встречи!». Лед на шведских озерах покроется трещинами, и через пару недель российское представительство Volvo объявит цены на «шестидесятку». А еще через три-четыре месяца универсалы приедут в Россию. И если базовый ценник действительно не перевалит за три миллиона, V60 Cross Country останется у нас надолго. Копите деньги и присматривайте подходящее озеро!

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ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ Первый в истории Volvo приподнятый универсал дебютировал в 1997 году с индексом V70 XC. Все последующие модели Volvo в этом форм-факторе я собрал в таблице ниже. Volvo V70 XC

Годы выпуска 1997–2000

Длина / ширина / высота /база 4735 / 1860 / 1481 / 2664 мм

Клиренс 160 мм Volvo XC70 (I)

Годы выпуска 2000–2008

Длина / ширина / высота /база 4733 / 1860 / 1562 / 2763 мм

Клиренс 210 мм Volvo XC70 (II)

Годы выпуска 2008–2016

Длина / ширина / высота /база 4838 / 1861 / 1604 / 2815 мм

Клиренс 210 мм Volvo V60 CC (I)

Годы выпуска 2015–2019

Длина / ширина / высота /база 4638 / 1899 / 1545 / 2774 мм

Клиренс 201 мм Volvo V90 CC

Годы выпуска с 2016 года

Длина / ширина / высота /база 4939 / 1879 / 1543 / 2941 мм

Клиренс 210 мм Volvo V60 CC (II)

Годы выпуска с 2019 года

Длина / ширина / высота /база 4784 / 1850 / 1499 / 2875 мм

Клиренс 210 мм

Фото: автора и фирмы Volvo