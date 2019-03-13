|
Volvo V60 Cross Country
|
T5
|
D4
|
Длина / ширина / высота / база
|
4784 / 1850 / 1499 / 2875 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
529–1441 л
|
Снаряженная масса
|
1815–1867 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин
|
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 140 кВт/190 л.с. при 4250 об/мин; 400 Н·м при 1750–2500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
6,8 с
|
8,2 с
|
Максимальная скорость
|
230 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95, АИ-98 / 60 л
|
ДТ / 60 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,8 л/100 км
|
5,9 л/100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; А8
Кооператив «Озеро»
Эти мысли застали меня в шведском городке Лулео на презентации приподнятого универсала Volvo V60 Cross Country. Для демонстрации машины шведы изобрели на льду озера две техничные трассы и позволили дубасить на все деньги. Так что, если вы подумали, что это будет постная история про очередной правильный «сарай» и его багажник, - это не совсем так. Хотя «сарай» действительно правильный, а багажник неплох: производитель заявляет 529 литров объема в пятиместной конфигурации и 1441 литр в двухместной. Для сравнения: у старшего V90 Cross Country — 656 и 1526 литров соответственно.
Пока же я поворачиваю «запонку» на центральном туннеле V60 Cross Country, пробуждая 250‑сильную рядную «четверку» Т5, и выезжаю на зеркально ровное озеро. В России сначала появятся универсалы V60 Cross Country именно с этим мотором. Потом начнут поставлять версии с 190‑сильным дизелем D4. Коробка передач — безальтернативный 8-ступенчатый автомат. Подключение задней оси — на совести многодисковой муфты. Не перегреется ли трансмиссия от перманентной езды боком?
— Первые три круга отключать систему стабилизации нельзя! Дальше — на твое усмотрение.
Бородатый инструктор без стеснения залезает в открытое окно водительской двери едва не по пояс и отработанными взмахами вызывает в меню мультимедийной системы Sensus нужную вкладку, убеждаясь, что ESP действительно на страже порядка. Ха-ха! Дружище, даже удумай я тебя обмануть и сразу нейтрализовать электронных помощников, элементарно не успел бы этого сделать! Для тех, кто не ездит на Volvo каждый день, меню мультимедийки — тот еще ребус. Только не воспринимайте это как критику. Логика в интерфейсе бортового планшета есть.
Ощущения от первых метров за рулем приподнятой «шестидесятки» вполне привычные. Завяжите мне глаза, и в вяло-гражданских режимах я едва ли определю, какой из SPA-платформенных Volvo веду. Похоже едут седан S90, универсал Volvo V90 Cross Country и даже кроссовер XC60. Разве что первенец платформы — флагманский XC90 — порождает более «грузовые» ощущения. Кстати, в моем распоряжении — универсал с пассивными амортизаторами, и это большая удача! Адаптивное шасси Four-C и пневмобаллоны в задней подвеске, доступные «шестидесятке» в Европе, не про нас.
Ехать по льду с включенной системой стабилизации невыносимо. Если бы Петтер Сольберг был лет на тридцать моложе, а у его отца оказался V60 Cross Country, он бы отключал эту бесящую штуку сразу после пуска двигателя — иначе чемпионом WRC ему не бывать. Конечно, людям без спортивных амбиций или с руками, берущими начало чуть ниже привычного, ассистенты лишь в помощь, но здесь и сейчас мне скучно: электроника не только кусает колодками тормозные диски при малейшем сносе, но и блокирует акселератор. К черту три круга, пора играть в Сольберга!
Идите боком!
Здесь-то и начинается истинный кайф. Несмотря на то что система стабилизации отключается не полностью, V60 Cross Country позволяет вести себя в глубоком заносе и распрямлять его при помощи тяги. Муфта великолепно распоряжается крутящим моментом и не подает признаков перегрева даже спустя сорок минут заездов. А после моей помарки на одном из быстрых проездов V60 Cross Country без особых проблем освобождается из снежной целины, куда мы заскочили, пробив мягкий 30‑сантиметровый бруствер. Клиренс V60 Cross Country — 210 мм. И это аж на 75 мм больше, чем у обычного Volvo V60.
На дорогах общего пользования Hazard Light Alert занервничал только однажды. Подозреваю, кто-то из иностранных коллег из бесснежных стран поймал кураж и не выключил режим Томми Мякинена, съехав с трека. Я же релаксировал и никуда не спешил: наслаждался тишиной в салоне, радовался приличной собранности и плавности хода базового шасси и экспериментировал с ездовыми режимами Eco, Comfort и Dynamic, меняющими усилие на руле и остроту откликов на акселератор. Individual дает возможность замешать любой «салат». Выбираю отклики из «комфорта» и утяжеленный руль из «дайнэмика».
О способностях мотора T5 расскажу вкратце: их более чем достаточно даже для большого универсала массой за 1800 кг. И хотя 250 сил в этом сегменте давно не кажутся чем-то особенным, 350 Н·м, размазанных по длинной (1800–4800 об/мин) полке оборотов, - сильный допинг. Первую сотню «шестидесятка» набирает примерно за семь секунд и не слишком заморачивается, чтó под колесами — асфальт или снег. Кстати, если вас давно пугал ресурс наддутых «четверок» Volvo, похоже, всё хорошо: XC90 c этим мотором выпускают почти пять лет — вы слышали негативные отзывы или страшные истории сервисменов? Вот и я нет.
Расставаться с Volvo V60 Cross Country грустно. Но это не печальное «пока-пока» — мы говорим универсалу: «До скорой встречи!». Лед на шведских озерах покроется трещинами, и через пару недель российское представительство Volvo объявит цены на «шестидесятку». А еще через три-четыре месяца универсалы приедут в Россию. И если базовый ценник действительно не перевалит за три миллиона, V60 Cross Country останется у нас надолго. Копите деньги и присматривайте подходящее озеро!
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ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Первый в истории Volvo приподнятый универсал дебютировал в 1997 году с индексом V70 XC. Все последующие модели Volvo в этом форм-факторе я собрал в таблице ниже.
|
Volvo V70 XC
Годы выпуска 1997–2000
|
Volvo XC70 (I)
Годы выпуска 2000–2008
|
Volvo XC70 (II)
Годы выпуска 2008–2016
|
Volvo V60 CC (I)
Годы выпуска 2015–2019
|
Volvo V90 CC
Годы выпуска с 2016 года
|
Volvo V60 CC (II)
Годы выпуска с 2019 года
Фото: автора и фирмы Volvo
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