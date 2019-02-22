Этот чудодейственный препарат найдется в багажнике или в бардачке практически каждого автомобиля.

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На светлой обивке двери появилась черная полоса. Перепробовал и специальные очистители в баллончиках, и салфетки для очистки рук и салона — не помогло. Выручила паста для очистки рук. Нанес на губку, немного потер, счистил остатки пасты тряпкой — и обшивка как новенькая.

В. Басенко, Томск‑21

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