10 женщин, оставивших след в автоистории

Поздравляя дам с праздником 8 Марта, вспоминаем представительниц прекрасного пола, чьи имена сохранила история мировой автомобилизации.

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Речь в данном случае, при всем уважении, не о дамах — инженерах и дизайнерах, которые трудились и трудятся в автопроме всего мира. И даже не о спортсменках, выступавших и выступающих в самых разных гоночных дисциплинах. По крайней мере, не только о них.

В данном случае вспоминаем все-таки иных дам. Некоторые из них, вроде бы, даже не были напрямую связаны с историей моторов и колес, но без их имен эта самая история, несомненно, стала бы бледнее и скучнее.

Все подробности — в галерее ниже.

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Фото: из архива автора