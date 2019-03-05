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Кто не знает, Abarth — итальянская компания, принадлежащая Фиату и занимающаяся производством спортивных автомобилей на базе все тех же Fiat.
Примечательно, что женевская экспозиция Abarth в этом году заняла прошлогодние площади Ситроена (сами PSA просто расположились скромнее).
Итальянцам есть что показать. Время на их стенде не просто замирает, а начинает обратный отсчет, возвращая нас в ту эпоху, когда моторы, не задушенные экологическими нормами, звучали совсем иначе. У них были свои неповторимые голоса...
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