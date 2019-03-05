Имя Abarth овеяно спортивной славой и вызывает трепет в сердцах европейских автолюбителей. Неудивительно, что вокруг помеченных «скорпиончиками» машин на выставке скапливалась специфическая публика — что называется, с бензином в крови. Если вы из таких, то эта галерея для вас.

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Кто не знает, Abarth — итальянская компания, принадлежащая Фиату и занимающаяся производством спортивных автомобилей на базе все тех же Fiat.

Примечательно, что женевская экспозиция Abarth в этом году заняла прошлогодние площади Ситроена (сами PSA просто расположились скромнее).

Итальянцам есть что показать. Время на их стенде не просто замирает, а начинает обратный отсчет, возвращая нас в ту эпоху, когда моторы, не задушенные экологическими нормами, звучали совсем иначе. У них были свои неповторимые голоса...

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