В такой ситуации оказалась читательница «За рулем» и может оказаться любой водитель. Ваши права разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

Эвакуировали машину за то, что с собой не было документов — забыла их дома. Почему мне не дали время привезти их? Сколько времени полагается на это по закону?

Надежда Максакова, Псков

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Следует отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 27.12 КоАП РФ одним из оснований задержания транспортного средства является совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.3, которое заключается в управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на данное транспортное средство.

Отсутствие водительского удостоверения и (или) страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности при условии, что указанные документы имеются, но отсутствуют у водителя при себе, к основаниям задержания транспортного средства не относится.

Что касается срока, в течение которого водитель может предоставить для проверки отсутствующие документы, чтобы избежать задержания транспортного средства, то законодательством такой срок не предусмотрен. Однако с учетом обстоятельств конкретной ситуации (например, при несении службы на стационарном посту, где есть условия для стоянки транспортного средства) по решению должностного лица Госавтоинспекции водителю такая возможность может быть предоставлена.

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Маленькая хитрость для владельцев паркетников и внедорожников: если на крыше вашего автомобиля установлен велобагажник с велосипедом, высота транспортного средства не позволит его эвакуировать.

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