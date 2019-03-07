Эвакуировали машину за то, что с собой не было документов — забыла их дома. Почему мне не дали время привезти их? Сколько времени полагается на это по закону?
Надежда Максакова, Псков
|
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Отсутствие водительского удостоверения и (или) страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности при условии, что указанные документы имеются, но отсутствуют у водителя при себе, к основаниям задержания транспортного средства не относится.
Что касается срока, в течение которого водитель может предоставить для проверки отсутствующие документы, чтобы избежать задержания транспортного средства, то законодательством такой срок не предусмотрен. Однако с учетом обстоятельств конкретной ситуации (например, при несении службы на стационарном посту, где есть условия для стоянки транспортного средства) по решению должностного лица Госавтоинспекции водителю такая возможность может быть предоставлена.
- Исчерпывающую информацию обо всех юридических аспектах автомобильной жизни вы найдете в нашем Парке документов.
- Маленькая хитрость для владельцев паркетников и внедорожников: если на крыше вашего автомобиля установлен велобагажник с велосипедом, высота транспортного средства не позволит его эвакуировать.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии