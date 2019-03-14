В эти выходные традиционным Гран-при Австралии стартует новый сезон чемпионата «королевских гонок». ЗР рассказывает, кто примет в нем участие, каков регламент сезона и какие болиды будут соревноваться друг с другом.

Материалы по теме Россиянин Сергей Сироткин остался без места в Формуле-1

Впереди долгий чемпионат, состоящий из 21-й гонки. Хочется сказать «к нему команды и руководство Формулы-1 подошли во всеоружии», но язык не поворачивается это сделать. Даже сторонние наблюдатели отмечают, что Формула-1 находится в таком глубоком кризисе, в котором не была очень давно.

Новый владелец Формулы-1, американская компания Liberty Media, наделала столько ошибок, что хочет продать серию, едва вступив в ее владения. Проблема заключается в том, что управленцы совсем не имеют опыта в гонках, потому большинство их шагов не только встречали недоумение у команд и болельщиков, но и приводили к большим потерям — финансовым, репутационным, падал зрительский интерес. А самое страшное — из гонок окончательно исчезла интрига.

Регламент

В этом сезоне технический регламент пережил крайне незначительные изменения: владельцы серии и FIA готовят революционные изменения, которые вступят в силу через год. Какими они будут? Никто не знает: команды находятся в подвешенном состоянии. Что касается этого сезона, то важными стали следующие изменения:

Новая конфигурация переднего и заднего антикрыльев. Она призвана уменьшить прижимную силу и облегчить обгоны. Уменьшенный на 0,4 мм протектор шин и отказ от вариантов Super Soft и Super Hard. В Pirelli говорят, что это обострит борьбу и сделает тактику команд менее предсказуемой. Вес пилота и болида теперь измеряется отдельно. Пилот вместе с сиденьем должен весить минимум 80 кг. Это должно помочь гонщикам: им меньше придется прибегать к диете. Расход топлива за гонку увеличен с 105 до 110 кг. Это должно позволить пилотам более активно атаковать на трассе. На торцевых оконечниках заднего антикрыла появились вертикальные красные тормозные светодиоды. А еще по окончании гонки взмах клетчатого флага будет дублироваться световым табло.

Самое заметное нововведение в регламенте самих гонок — начисление дополнительного очка за быстрейший круг в гонке. Получать его будет пилот и команда только при условии финиша в первой десятке. Такая практика распространена в Северной Америке, но и для Формулы-1 она не нова: очко за быстрейший круг начислялось в первые десять десять лет (с 1950 по 1959 годы) проведения серии.

Сейчас команды уже распаковали багаж и готовятся к первым тренировкам, которые пройдут в эту пятницу. Давайте познакомимся с командами поближе.

Mercedes-AMG Petronas

Главный фаворит и «убийца» интриги чемпионата — заводская команда Mercedes-AMG. Руководство традиционно осторожно в прогнозах, но, судя по предсезонным тестам, команде вновь удалось построить лучший болид в пелетоне, который болельщики прозвали «самовозкой».

Рэп-звезда, постоянный участник модных вечеринок и светских раутов, а по совместительству пятикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюс Хэмильтон останавливаться на достигнутом не собирается. Ведь пока непокоренной остается вершина Михаэля Шумахера, который семь раз брал титул чемпиона. Так что роль статиста британец уж точно не собирается выполнять.

Валттери Боттас в начале карьеры подавал хорошие надежды. Подписание контракта с Mercedes-AMG подвигло финна на смелые бравады и даже заявления о том, что он поборется за титул. Но уже первые гонки показали, что Боттасу отведена роль оруженосца. Поначалу финн был стабилен, затем произошел нервный срыв, но команда дала ему еще один шанс. Роль у Боттаса простая — набирать очки и «подносить мячи» Хэмильтону.

Scuderia Ferrari

Итальянцам тяжело смириться с ролью вечно вторых, но у команды из Маранелло ничего не получается вот уже который сезон подряд. Вроде и машина одна из самых быстрых (если не самая), и пилоты хорошие. Но постоянные ошибки стратегов во время гонок, невынужденные ошибки и карма итальянского руководства не дают Ferrari стать чемпионом. В этом году «ура-заявления» забыты, команда осторожна в прогнозах. И это правильно. На предсезонных тестах специалисты заметили, что болид Mercedes-AMG заметно быстрее Ferrari в поворотах.

Когда в 2015-м Феттель перешел из Red Bull, за который и взял все титулы, тиффози заговорили о том, что уж теперь-то Ferrari точно станет чемпионом. Но не тут-то было. Сначала бороться за титул не позволяла машина, а потом, кажется, расклеился сам немец. Плюс череда неудач, а также абсолютно непонятных и невынужденных ошибок. Если к этому сезону Феттель не соберется, то титула ему вновь не видать. Хотя талант и скорость у него есть и это один из лучших пилотов современности.

Напарником Феттеля будет восходящая звезда Шарль Леклер. Пилот входит в программу поддержки Ferrari и в основной состав его перевели после всего одного сезона в Sauber. Леклер действительно очень быстрый и техничный пилот, что он успел доказать в Заубере в прошлом сезоне, показав немыслимые результаты на неконкурентоспособной машине. Но, сдается нам, он мог бы проездить в Sauber еще один сезон, дабы набраться опыта. Но у итальянцев, кажется, другой план: своими скоростью и умениями Леклер должен подстегивать Феттеля.

Aston Martin Red Bull Racing

Последние сезоны с двигателями Renault к успеху некогда чемпионскую команду не приводили. Весь прошлый сезон руководство команды критиковало французских мотористов. В итоге — спорный переход на двигатели Honda. Последние раньше не отличались ни чемпионской мощностью, ни хоть какой-то надежностью. Гонки не проходило, чтобы с ними что-то не случалось.

Но первые тесты этого года показали, что скорость у Honda есть (кажется). Остается дело за надежностью. А уж в продуманной аэродинамике сомневаться не приходится.

Когда Ферстаппен пришел в Red Bull, ему прочили титул чемпиона чуть ли не в первый сезон выступлений. Очень быстрый австриец, к тому же сын прославленного гонщика, заставил считаться с собой титулованных соперников. Но… Фортуна не очень благосклонна к Максу. Однако самое главное — нестабильность на трассе, нервы, постоянные перебранки с командой по радио и желание стать №1 в команде, где декларируется равенство пилотов. Особое отношение в «быках» Ферстаппен получил. Но пока ничего не дал взамен. Пяти побед в 81-й гонке маловато для того, чтобы считаться лучшим из лучшим. В Red Bull, повторимся, ценят Макса и отпускать его не собираются. Теперь шаг за Ферстаппеном — доверие команды надо оправдывать.

Пьер Гасли переведен из юниорской Toro Rosso в Red Bull после ухода Даниэля Риккардо. На счету француза чуть больше одного сезона (26 гонок), лучший результат — четвертое место. У Гасли, несомненно, есть талант. И если он не растеряется в новых условиях, а команда будет поддерживать его, то он способен удивить многих.

Renault Sport F1 Team

Когда французы возвращались в «королевские гонки» с заводской командой, то ставили перед собой только одну цель — завоевать Кубок конструкторов. Несмотря на неудачи, от амбиций в команде не отказались и жаждут побед.

Даниэль Риккардо, устав от прессинга семейства Ферстаппенов в Red Bull и понимая, что на него ставку больше не делают, решил, что называется, двигаться дальше. Правда, большинство экспертов сходятся во мнении, что Renault — это не лучший вариант и уж продвинуться вперед, к титулу, точно не позволит. Но других хороших предложений на рынке не было. Формально в Renault оба пилота равны, но реношники наверняка сделают все, чтобы у австралийца были шансы на победу.

Нико Хюлькенберга впору называть ветераном Формулы-1. В Renault решили не расставаться с пилотом, который хорошо умеет работать с инженерами и способен дать много полезной информации. Кроме того, он довольно стабилен, а для улучшения позиции в Кубке конструкторов каждое очко на счету.

Rich Energy Haas F1

Американская команда в Формуле-1 — это всегда экзотика. В Haas к дебюту в Формуле-1 подошли основательно, заручившись технической поддержкой Ferrari. Которая была настолько велика, что первый болид команды называли «копипастой» прошлогодней Ferrari. Команда проигрывает заводским командам, но среди частников держится уверенно. И, кажется, бросать выступления в Формуле-1 не намерена.

Француз Грожан на заре карьеры подавал надежды и его называли чуть ли не вторым Простом. Но ни Простом, ни кем-либо другим из великих ему стать не суждено. Мало того, нестабильная езда привела и к отчислению из заводской команды. Казалось бы, «звоночек прозвенел», но Грожану, кажется, все равно. У него ровным счетом ничего не получается: ни толком настроить машину, ни навязать борьбу соперникам. А уж манера пилотирования привела к тому, что болельщики присвоили Роману обидный титул «Водитель, который всегда едет мимо поворота».

Кевин Магнуссен проводит в Формуле-1 пятый сезон. Про таких принято говорить «крепкий середнячок». Впрочем, так оно и есть на самом деле: по итогам прошлого сезона он занял девятое место в чемпионате. Зачем он Haas? Во-первых, датчанин неплохо работает с инженерами. Во-вторых, стабилен.

McLaren F1

Некогда легенда Формулы-1, мягко говоря, не в лучшей форме. Обратите внимание: у команды нет даже титульного спонсора. Несколько лет назад большие надежды возлагались на возвращение в Формулу-1 Хонды, которая сделала McLaren чуть-ли не заводской командой. Но все обернулось еще большим провалом. Даже Фернандо Алонсо не выдержал и ушел не только из команды, но и из Формулы-1 вообще. В этом году силовые установки будет поставлять Renault. Пойдут ли дела лучше? Ох, хотелось бы. Даже тем, кто команду не любит.

Карлос Сайнц, выпускник программы Red Bull, стал номером один в McLaren. Но удастся ли ему вытянуть команду из того болота, в котором она находится, неизвестно. Сайнц талантлив, хладнокровен и стабилен. Так что очки, по крайней мере, привозить в копилку Макларена должен постоянно.

Ландо Норрис — дебютант чемпионата. 19-летний британец вряд ли сможет серьезно помочь Сайнцу, хотя и остается пока темной лошадкой чемпионата. Прорывов от него никто не ждет, прыжка выше головы тоже. Главное — стабильность на трассе и аккуратное вождение.

Sportpesa Racing Point F1

Нет, это не новая команда. Это хорошо известная Force India, но у ее теперь уже бывшего владельца Виджей Мальи очень большие проблемы: его обвиняют в махинациях и даже пытались арестовать и на родине в Индии, и в Великобритании. В результате в прошлом году, устав от неудач Williams, отец Лэнса Стролла привлек консорциум инвесторов и выкупил для сына целую гоночную команду. Force India показывала хорошую скорость, что будет с Race Point — непонятно. Впрочем, практически весь инженерный коллектив команды остался прежним.

С Лэнсом Строллом все понятно — это типичный, хотя и быстрый, бизнес-драйвер. Из-за него без места в Формуле-1 остался талантливый Эстебан Окон. Канадец провел в Формуле-1 два сезона и даже один раз поднимался на подиум. То есть как минимум зачатки таланта у него есть. Но не испортит ли Стролла тот факт, что теперь в его подчинении целая команда?

Серхио Перес защищает в Формуле-1 Мексику, где эта серия очень популярна. Это уже восьмой его сезон в серии, но каких-то «вау» успехов он не добивался, дважды по итогам сезона занимая седьмое место. Впрочем, как и Стролл, он поднимался на подиум. Помимо того что Перес должен стать движущей для команды силой, за его спиной стоят и мексиканские спонсоры. А лишними деньги не бывают. Папа Стролла подтвердит.

Alfa Romeo Racing

И да, это снова не дебютант чемпионата. Это Sauber, который со дна чемпионата помогли поднять деньги и инжиниринг Ferrari и концерна FCA. Сегодня швейцарская конюшня фактически стала дочерней командой Ferrari, куя для последней кадры (вспоминаем о Леклере). Обе стороны подчеркивают, что ни кусочка Sauber итальянцам не отдано, просто поддержка стала настолько сильной, что команду переименовали. Конечно, болиды оснащены не двигателями Alfa Romeo: поставщик моторов Ferrari.

Ба, какие люди! В Ferrari очень любят финна Кими Райкконена, потому не уволили его, а перевели в Alfa Romeo Racing. Ну а самому Кими, кажется, вообще все равно, за кого выступать. Сам он говорит, что начинал за Sauber и искренне рад, что вновь оказался здесь. Этот сезон у 39-летнего (!) пилота, скорее всего, будет последним в карьере. Хотя сколько раз мы это уже говорили!

Итальянец Антонио Джовинацци тоже из Ferrari — из молодежной программы Academia Ferrari. Дебютировал и в Формуле-1, и в команде в прошлом году, проведя всего две гонки (он заменял травмированного Паскаля Верляйна (и финишировав в одной из них 12-м). Сложно сказать о перспективах этого пилота, но его поддерживал сам покойный бывший глава концерна FCA Серджио Маркионне.

Toro Rosso Honda

Фарм-конюшня Red Bull, призванная готовить молодежь к выступлениям за основную команду, и так звезд с неба не хватала, а тут еще и двигатель Honda. Впрочем, сами итальянцы говорят, что специалисты Хонды оказывают им такую техническую поддержку, какую не оказывал прежде ни один из поставщиков моторов. И все же шансы серьезно улучшить турнирное положение для бывшей Minardi крайне призрачны.

В принципе, никакого Даниила Квята в Торо Россо быть не должно — Red Bull скандально уволила россиянина в 2017-м, не дав даже закончить сезон. На его месте должен был оказаться англичанин Дэн Тактум. Но тот не сумел набрать необходимое для суперлицензии количество очков в младшей серии. И все… молодежь у Red Bull кончилась. Думается, Квят, весь прошлый год проведший на симуляторе Ferrari в должности девелопмент-драйвера, долго не колебался с ответом. Сам россиянин, судя по риторике последних интервью, сильно изменился и повзрослел. Но другое дело, что за Toro Rosso высоких результатов он никогда не добивался (или не успел — слишком стремительным был перевод в Red Bull).

Тайско-британский пилот Александр Элбон выдающимся не является. В прошлом году он занял третье место в Формуле-2, да и до этого ни в одной серии не одержал победы в чемпионате. Гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко рассыпается в комплиментах Элбону, но ждать в первый сезон от новичка Формулы-1 высоких результатов не приходится.

Williams Racing

Если бы несколько лет назад кто-то сказал, что легендарный Williams будет замыкать турнирную таблицу, ему бы рассмеялись в лицо. Но техническому директору Падди Лоу в прошлом году удалось создать настолько ужасающую машину, что ни о какой борьбе с соперниками и речи не шло. Улучшится ли ситуация в этом году? Все верили, что да, и на тестах Williams не выглядел провальным. Но за девять дней до старта чемпионата Падди Лоу заявил о том, что уходит из команды. Которая на старте осталась без ключевой персоны.

Пилотский состав обновлен полностью. На место Сергея Сироткина в Williams взяли поляка Роберта Кубицу, который в прошлом году был резервным пилотом. Это очень опытный и талантливый пилот. Но есть несколько «но». Первое — у него не до конца восстановилась подвижность руки после ужасной аварии на ралли. Второе — он слишком долго отсиживался без гонок. Хотя мотивации Кубице не занимать, конечно же.

Британцу Александру Расселу всего 21 год. В младших сериях он показывал неплохие результаты, хотя звезд с неба не ловил. Главное для команды — деньги его спонсоров, ведь в этом году Williams остался и без титульного спонсора, функции которого несколько лет исполняла Martini.

Ну а бонусом — клип Chemical Brothers, в котором мелькает болид Формулы-1:

С другими материалами рубрики «Спорт» можно познакомиться здесь.

Фото: команды Формулы-1