К концу 2013 года по России бегало полмиллиона Логанов! Это одно из самых массовых предложений на вторичке. И у каждой машины, будь то 10-летний ветеран или свеженькая трехлетка, есть свои плюсы и свои минусы.
15 самых важных автоновинок весны-2019
Citroen C4 Aircross, Chery Tiggo 7, Lexus UX, Range Rover Evoque, Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Volvo V60 Cross Country... и это еще не все новые украшения наших дорог.
В последнее время российский авторынок часто критикуют за отсутствие многих продаваемых в зарубежных странах моделей. Дескать, у нас остались только Логаны да Рио с Солярисами, а настоящие иномарки не поставляются. Эта проблема, конечно, есть, но она изрядно раздута. Судите сами: среди выводимых весной машин добрая половина нелокализованных — Citroen C4 Aircross, Chery Tiggo 7, Lexus UX, Range Rover Evoque, Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Volvo V60 Cross Country. Это современные автомобили, способные стать украшением наших дорог. Совсем скоро их ряды пополнятся новыми моделями — посмотрите на них в нашей галерее.
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