Какие лекарства нельзя принимать водителю? Спросите у ЗР

Способен ли алкотестер среагировать на последствия приема лекарств? Сиропа от кашля, к примеру, или каких-то противовирусных препаратов. И как быть, если это все же произошло и инспектор ГИБДД намерен лишить вас прав. На эти и другие вопросы эксперты «За рулем» знают ответ.

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Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров
Совсем недавно мы провели эксперимент и выяснили, от каких неалкогольных напитков можно реально опьянеть. Да так, что инспектор ГИБДД совершенно обоснованно лишит вас прав за управление автомобилем в таком виде. Кроме того, определили, какие алкотестеры лучше для самоконтроля. Однако жизнь настолько непредсказуема, что все возможные обстоятельства просто невозможно сымитировать в рамках одного лишь эксперимента. И у вас наверняка остались вопросы. Возможно, вы попадали в подобную историю и не смогли в итоге отстоять свое право управлять автомобилем. В таком случае, как поступить, если подобное вдруг повторится? Пишите — обязательно ответим, квалифицированно и понятно. А если потребуется, привлечем профильных специалистов.

Присылайте ваши вопросы на электронную почту question@zr.ru. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее — так экспертам будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

Фото: Онлайн-редакция
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