Правила игры неизменны тысячи лет: продавец хочет отдать товар подороже и скрыть его недостатки, а покупатель должен быть внимателен, чтобы сделать оптимальный выбор. ЗР помогает избежать проблем при покупке машины с пробегом.
Способен ли алкотестер среагировать на последствия приема лекарств? Сиропа от кашля, к примеру, или каких-то противовирусных препаратов. И как быть, если это все же произошло и инспектор ГИБДД намерен лишить вас прав. На эти и другие вопросы эксперты «За рулем» знают ответ.
С ноября 2019 года страны Таможенного союза — Россия, Беларусь и Казахстан — должны перейти на электронные ПТС. Уже сейчас производители и импортеры могут получать такие документы на новые машины, но они не торопятся. ЗР выяснил, почему и чего ждать рядовым автовладельцам.
На что годится гибрид седана с кроссовером, и какой из автомобилей — отечественный или иностранный — является наиболее выгодной покупкой, выяснил «За рулем».
Какие лекарства нельзя принимать водителю? Спросите у ЗР
Способен ли алкотестер среагировать на последствия приема лекарств? Сиропа от кашля, к примеру, или каких-то противовирусных препаратов. И как быть, если это все же произошло и инспектор ГИБДД намерен лишить вас прав. На эти и другие вопросы эксперты «За рулем» знают ответ.
Совсем недавно мы провели эксперимент и выяснили, от каких неалкогольных напитков можно реально опьянеть. Да так, что инспектор ГИБДД совершенно обоснованно лишит вас прав за управление автомобилем в таком виде. Кроме того, определили, какие алкотестеры лучше для самоконтроля. Однако жизнь настолько непредсказуема, что все возможные обстоятельства просто невозможно сымитировать в рамках одного лишь эксперимента. И у вас наверняка остались вопросы. Возможно, вы попадали в подобную историю и не смогли в итоге отстоять свое право управлять автомобилем. В таком случае, как поступить, если подобное вдруг повторится? Пишите — обязательно ответим, квалифицированно и понятно. А если потребуется, привлечем профильных специалистов.
Присылайте ваши вопросы на электронную почту question@zr.ru. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее — так экспертам будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации. Ответы будут опубликованы в ближайшее время.
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