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Чтобы создать Дорожную заметку, достаточно. Как сделать будущую публикацию не только содержательной, но и увлекательной, мы рассказали там же в отдельной инструкции. Теперь есть возможность сохранить черновик и вернуться к Дорожной заметке позже, когда будет время и вернется вдохновение.Заметки могут быть о чем угодно (но о связанном с авто!) — от машин, которыми вы владеете, и их обслуживания до ситуаций на дорогах и законодательных инициативах по транспорту.Мы нашли удачное место для размещения ваших материалов, и теперь другие посетители сайта «За рулем» смогут в комментариях обсудить с автором, что он написал не так и почему он ничего не понимает в автомобилях.