Теперь сделать это легко — мы доработали функционал, и каждый зарегистрированный посетитель сайта может стать одним из его авторов.
Чтобы создать Дорожную заметку, достаточно перейти в личный кабинет на сайте и воспользоваться меню в правом верхнем углу. Как сделать будущую публикацию не только содержательной, но и увлекательной, мы рассказали там же в отдельной инструкции. Теперь есть возможность сохранить черновик и вернуться к Дорожной заметке позже, когда будет время и вернется вдохновение.
Заметки могут быть о чем угодно (но о связанном с авто!) — от машин, которыми вы владеете, и их обслуживания до ситуаций на дорогах и законодательных инициативах по транспорту.
Мы нашли удачное место для размещения ваших материалов, и теперь другие посетители сайта «За рулем» смогут в комментариях обсудить с автором, что он написал не так и почему он ничего не понимает в автомобилях.
Заметки могут быть о чем угодно (но о связанном с авто!) — от машин, которыми вы владеете, и их обслуживания до ситуаций на дорогах и законодательных инициативах по транспорту.
Мы нашли удачное место для размещения ваших материалов, и теперь другие посетители сайта «За рулем» смогут в комментариях обсудить с автором, что он написал не так и почему он ничего не понимает в автомобилях.
Редакция ЗР читает все ваши публикации и, как только в ленте появляется материал, который может заинтересовать широкую аудиторию, мы поднимем его на главную страницу сайта.
Давайте сделаем «За рулем» еще лучше. Вместе это интереснее!
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