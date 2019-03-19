В России (да и не только в России) востребованы дешевые автомобили. Почему индийский Bajaj стоимостью 300 тысяч рублей так и не стал популярным у нас в стране и какой транспорт нам нужен, обсуждалось на форуме «За рулем».

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В статье «Топ-7 самых дешевых автомобилей на нашем рынке в 2018 году» вы указали, что индийский Bajaj не попал в обзор потому, что это не автомобиль, а мотоколяска. А как вы думаете, востребован ли сейчас такой транспорт в России? В былые времена мотоциклы с коляской порой были желаннее легковушек!

В былые времена мотоциклы с колясками действительно покупали чаще. Но лишь потому, что автомобиль могли себе позволить далеко не все.

Сейчас Bajaj в России популярным не станет. Кто захочет приобрести недоавтомобиль, совершенно не приспособленный к нашим дорожным и климатическим условиям? Конечно, нормальную новую машину за эти деньги не купить, но если бы до сих пор выпускали Оку, она вряд ли была бы дороже трехсот тысяч рублей, которые просят за «индийца». А ведь Ока — это все-таки автомобиль, пускай и простенький. И в ее отсутствие 99,9% покупателей предпочтут за эти деньги секонд-хэнд. Я поступил бы так же.

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