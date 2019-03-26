Он же меня подрезал — что делать с оленями на дороге?!

Типичная ситуация: перестраиваешься в соседний ряд, и вдруг водитель, который едет впереди, начинает аналогичный маневр. ЗР объясняет, как поступить в этом случае опытному водителю, а как — новичку.

Материалы по теме
Ну и куда тут деваться — нарушаем ПДД (на самом деле — нет)!

Представьте себе загородное четырехполосное шоссе. Вы за рулем красной легковушки едете с разрешенной скоростью 90 км/ч и нагоняете белый внедорожник. Включаете левый поворот и собираетесь опередить по левой полосе.

В этот же самый момент водитель внедорожника подает сигнал левого поворота. Скорее всего, он собирается повернуть на уходящую влево второстепенную дорогу, ведь дорога впереди свободна и других причин для такого маневра нет.

Встречный транспорт достаточно далеко и не представляет опасности для маневра. Но учел ли сосед по полосе ваши намерения и чем опасна такая ситуация? А главное, как теперь поступить вам?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.

Вы идете на обгон, но вас грубо не пускают. Что делать будете?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые