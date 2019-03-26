Типичная ситуация: перестраиваешься в соседний ряд, и вдруг водитель, который едет впереди, начинает аналогичный маневр. ЗР объясняет, как поступить в этом случае опытному водителю, а как — новичку.

Представьте себе загородное четырехполосное шоссе. Вы за рулем красной легковушки едете с разрешенной скоростью 90 км/ч и нагоняете белый внедорожник. Включаете левый поворот и собираетесь опередить по левой полосе.

В этот же самый момент водитель внедорожника подает сигнал левого поворота. Скорее всего, он собирается повернуть на уходящую влево второстепенную дорогу, ведь дорога впереди свободна и других причин для такого маневра нет.

Встречный транспорт достаточно далеко и не представляет опасности для маневра. Но учел ли сосед по полосе ваши намерения и чем опасна такая ситуация? А главное, как теперь поступить вам?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.