Пора менять колеса: конкурс про балансировку и дисбаланс

За ответ на задачу «Пятый элемент» Виктор Глебов, житель Саратовской области, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание.

ЗАДАЧА № 135

В поисках баланса

Встретились два приятеля. Юрий поделился: «Я свою „шниву“ к сезону уже подготовил. Все колёса летние отбалансировал, даже запаску. Теперь у меня ничего несбалансированного не осталось». Николай хитро прищурился: «Думаешь, только колёса в балансировке нуждаются? Остальные детали проверял? А вот я тебе еще вопросик подкину. Какие детали в машинах балансируют, но они остаются с огромными дисбалансами?».

Помогите приятелям разобраться, что такое балансировка, какие детали и узлы автомобилей в ней нуждаются. Чем больше назовете, тем лучше. Но только с комментариями — просто перечисления для победы недостаточно.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из январского номера журнала «За рулем» за этот год.

В задаче речь зашла о неких амортизаторах с симметричной характеристикой, применяемых на некоторых автомобилях. Еще было очевидно, что такие амортизаторы работают в одиночку — без пары. Практически все приславшие письма ответили правильно. Но кое-кто упустил пару нюансов.

Приводим рассуждения автора правильного и полного ответа.

Концы пружины закреплены на штоке и корпусе демпфера. Крепление пружины к корпусу регулируется по длине.

Демпфер установлен между тягой рулевой трапеции и балкой переднего моста.

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В подвеске применяют телескопические амортизаторы двухстороннего действия, в основном гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные (в народе — «газовые»). И те и другие демпфируют раскачку (колебания) за счет перетекания амортизаторной жидкости через тарированные отверстия. Эти амортизаторы имеют несимметричные характеристики сопротивления при ходах сжатия (когда амортизатор укорачивается) и отбоя (когда удлиняется): для перемещения штока на сжатие требуется меньшее усилие, а на отбой — большее. Несимметричная характеристика амортизатора позволяет ограничивать нагрузку, передающуюся кузову при наезде колесá на неровность.

Амортизаторы с симметричной характеристикой имеют одинаковую силу сопротивления как при удлинении, так и при сокращении.

Но с какой целью установлен такой амортизатор на приобретенный Матве­ичем Jeep Grand Cherokee?

То, что Матвеич называет амортизатором с симметричной характеристикой, является, по своей сути, рулевым демпфером, или гасителем резонансных колебаний. Он частично гасит удары и вибрацию от колес, передающиеся на элементы рулевого управления.

На Jeep Grand Cherokee 1990‑х годов выпуска ставили неразрезной передний мост. Такая конструкция является колебательной системой, у которой есть своя резонансная частота. И при движении автомобиля по неровной дороге на определенной скорости возникают интенсивные курсовые колебания колес (шимми). Они передаются на руль, что затрудняет управление автомобилем и утомляет водителя.

Рулевой демпфер, как и амортизатор, гасит колебания колёс за счет внутреннего трения жидкости. Обычно рулевой демпфер монтируют между рулевой тягой, идущей от колес, и неподвижными элементами — кузовом, рамой или мостом. Он используется на специфической тяжелой технике, спортивных автомобилях и крупных внедорожниках, таких как Grand Cherokee. Рулевой демпфер теперь устанавливают и на УАЗ Патриот.

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Теперь обратимся к вопросу, на котором споткнулись многие читатели, причем даже известные своими победами в нашем конкурсе. Некоторые написали, что демпфер возвращает руль в нейтральное положение и удерживает прямолинейное движение автомобиля. Это не совсем верно: такую функцию выполняет только демпфер с пружиной.

И в корне ошибочно утверждение, что «если амортизатор — одностороннего действия, то в дополнение к нему идет пружина». Не может амортизатор работать только в одну сторону! Иначе получится, что вправо руль крутить легче, чем влево. Возможна только схема с симметричным амортизатором. И пружина, как известно, имеет симметричную характеристику при работе как на сжатие, так и на растяжение. Концы пружины закреплены таким образом, что она не напряжена, когда колёса стоят прямо, - и растягивается или сжимается только при поворотах. Такая пружина улучшает самовозврат руля в «нулевое» положение, но затрудняет поворот колес на большие углы.

Всем участникам конкурса спасибо. Виктора Глебова поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.