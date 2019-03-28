В ПТС закончились свободные графы. Надо ли что-либо предпринимать?
А. Орлов, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Если вы не планируете совершать действия, связанные с внесением изменений в регистрационные данные, нет необходимости получать дубликат паспорта транспортного средства.
Если такая потребность всё же возникнет, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любое регистрационное подразделение ГИБДД МВД России.
Этим правом обладает собственник транспортного средства либо лицо, в установленном порядке им уполномоченное (например, на основании доверенности). В случае совершения сделки по отчуждению машины (продажа, дарение и тому подобное) с заявлением о выдаче дубликата паспорта может обратиться новый собственник.
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