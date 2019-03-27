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Надпись на коврике у входной двери: «Представьте, что я — ваш начальник»

Юмор из Всемирной паутины

По своему статусу автомобильные коврики и прочие подпятники расположены так невысоко, что ниже, вроде бы, уже и некуда. Собственно, так бывает со всем (и со всеми!), о кого вытирают ноги. Но автомобиль без ковриков буквально на глазах превращается в не убираемый никем свинарник — ненавижу такие машины. Впрочем, старые газеты под ногами, на мой взгляд, выглядят еще хуже…

Назначение ковриков пояснять, я думаю, не нужно. Именно эти «плебеи» автомобильного мира позволяют нам с вами проводить экспресс-уборку салонов в считанные секунды. И поэтому они, в отличие от вонючек-ароматизаторов, приносят нам с вами реальную и конкретную пользу. Но есть одно условие: набор ковриков должен быть не первым попавшимся, замеченным на прилавке супермаркета, а подходящим для ваших потребностей. Почему-то большинство моих знакомых с этим соглашается, однако на практике покупают нечто непонятное. Давайте разберемся.

Начну с того, что все многообразие автомобильных ковриков условно можно разделить на две большие группы — назову их упрощенно «обычные» и влаговпитывающие (они же, в просторечье, — памперсы). Общих требований к ним несколько:

Коврики не должны комкаться, елозить под ногами, забиваться под педальный узел (это очень опасно, поверьте!) — в общем, обязаны знать свое место.

Коврики обязаны помогать ногам пассажиров и водителя как можно дольше оставаться чистыми и сухими.

Очистка ковриков должна быть максимальной простой, не переходящей в чистку собственной одежды.

По неизвестной мне причине штатные коврики присутствуют в качестве обязательного оборудования далеко не во всех автомобилях, даже если говорить об очень дорогих. Впрочем, штатные коврики тоже не вечные. В любом случае, самый простой выбор — это «обычный» плоский коврик (или набор ковриков — в продаже встречается и то, и другое). Он не умеет цепляться за штатные крючки в полу, скользит под ногами и, честно говоря, особой пользы не приносит.

Коврики поумнее рассчитаны именно на ваш автомобиль — у них налицо нужная конфигурация и предусмотренные места для крепления. Это уже хорошо — осталось решить для себя, какой тип предпочтительнее — «обычный» или «памперс». Понятно, что основная грязь (точнее — «потоп») ожидает нас в осенне-зимний период — коврики борются с наводнениями по-разному.

«Памперсы», понятное дело, впитывают влагу в себя, сколько могут. Они бывают как одноразовые, так и многоразовые. Более того, некоторые их них работают самостоятельно, а вот другие следует подкладывать под штатные коврики автомобиля. Многоразовость таких ковриков, в общем-то, условна — они не вечны. К тому же, если подобное изделие однажды проткнет женский каблучок, то на этом, в общем-то, все и закончится. Впрочем, не будем об этом думать.

А вот их «обычные» коллеги работают как своеобразное корыто с бортиками. Не ахти как красиво, да и сидеть в таком мини-бассейне не очень-то «комильфо», но простота перевешивает все минусы. Осторожно поднял «корыто», вылил и положил обратно — до следующего заполнения. Чем выше бортики, тем больше влаги уместится — тут уж каждый выбирает сам, что для него удобнее.

Отдельная строка в характеристике любых ковриков — это их устойчивость к механическому истиранию. Я не случайно упомянул женские каблучки — впрочем, в любом случае коврики любят протираться насквозь именно в районе водительских пяток. Именно по этой причине меня часто спрашивают, можно ли приобрести не комплект ковриков, а всего один, на замену водительскому? Честно говоря, коврики — не настолько дорогая штука, чтобы экономить подобным образом, хотя понять человека, конечно же, можно. Но есть своеобразная палочка-выручалочка как раз для подобных случаев: она называется «подпятник». Это, грубо говоря, такой мини-коврик, который следует закрепить на основном коврике в районе правой пятки. Эстетика будет восстановлена, а срок эксплуатации имеющегося набора ковриков возрастет. Неоспоримое достоинство подпятников — их универсальность.

В общем, я не вижу особых трудностей при выборе нужного набора ковриков любого типа. Но если будут затруднения — приезжайте к нам в магазин: помогу! У нас представлены два основных типа ковриков — назовем их 3D-коврики и резиновые.

3D-коврики расхватывают особенно быстро. Причин тому несколько: они эффектно выглядят и ложатся под ноги как влитые, повторяя контуры салона. Состоят они, как правило, из трех слоев:

крючки-липучки, которые не позволяют коврикам перемещаться по салону;

средний резиновый слой, не позволяющий влаге проникать в салон;

снаружи — ковролин: приятный внешний вид плюс практичность.

С удовольствием отмечу, что на рынке лидируют «наши» — это российские производители BORATEX и SEINTEX. Качество ничуть не хуже, чем у импортных, а цена — вполне доступная.

Второй тип ковриков — резиновые. Есть апологеты именно таких изделий — специально для них мы предлагаем коврики с рисунком «сетка». Они прочны, отлично ложатся в салон и благодаря своей структуре надежно «запирают» влагу и грязь в своих ячейках.

Кстати говоря, коврик — вещица универсальная! Он пригодится в хозяйстве даже тогда, когда автомобиль ни в чем таком не нуждается. Я с друзьями часто выезжаю за города на пикники и прочие оздоровительно-культурные мероприятия — коврики очень даже способствуют удачному размещению коллектива на «природной поверхности»… По секрету скажу, что в своей квартире и тоже не вижу смысла приобретать какой-то специальный придверный коврик — меня вполне устраивает автомобильный!

Кроме того, коврики-«памперсы» я использую для «кошкодрома» своих любимых котов, которых у меня три штуки, а из старых изделий делаю впитывающие вкладыши для цветочных горшков: жена обожает цветы. Но к автомобилю это уже не имеет прямого отношения.

Фото: фирмы-производители