Новая Audi A7: тест-драйв под треск льда

Стараюсь не подъезжать близко к впереди идущей машине — тест проходит на льду карельского озера, а новая Ауди А7 второго поколения из стали и алюминия все же весит около двух тонн. Рвусь начать движение, новинка меня живо интересует — я сам владелец А7 первого поколения.

Audi A7
Audi A7

Audi > A7

С момента покупки идеального для меня автомобиля Audi А7 прошло всего 8 лет, успел наездить каких-нибудь 75 тыс. км, а модель по сравнению с новой версией уже смотрится устаревшей. Снаружи, может, и не так сильно, а внутри изменения поражают. Но меня интересует, как едет обновленный Sportback. Покатал его на дорогах с самым разным покрытием, все время сравнивая с опытом эксплуатации своего любимца. Лед под нами трещал, в том числе и от восторга, как может ехать новый А7.

Читать и смотреть видео здесь.

Фото: «За рулем»
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