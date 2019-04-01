Апрельский номер «За рулем»: Гранта и самые доступные кроссоверы

Апрельский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №4–2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Гран-при «За рулем» — 2019: наши читатели выбрали лучшие автомобили!

Автосалон в Женеве: Аурус Сенат и все-все-все

Скоро расстанемся с водительскими удостоверениями

«Вафли» грозят штрафами

Новости: 5000 рублей за разговор по телефону

ЗР ПРЕМЬЕРА

Обновленный седан Hyundai Elantra: злое лицо и крутая подвеска

Kia ProCeed: внешне — почти Mercedes-Benz!

Новая Toyota Corolla — это маленькая Camry (и по цене тоже)

Заряжаем электромобиль Jaguar I-Pace и едем из Петербурга в Москву

Nissan IMQ: таким будет Qashqai следующего поколения!

ЗР АКТИВ

Открываем завод фирмы Haval под Тулой: зачем его построили и как он работает?

Перехватывающие парковки: как ими пользоваться и не платить?

Попал в аварию? Разъясняем, как оформить ДТП

Как заставить дорожников привести асфальт в порядок

Отмена штрафа: нет знаков — нет наказания!

ЗР ТЕСТ

Передний привод за миллион: Kia Rio X-Line, Hyundai Creta и Renault Sandero Stepway City

Выбираем лучшие 16-дюймовые летние шины: тест 13 комплектов

Новая Лада Гранта с лицом от Весты: чем она реально лучше старой?

Чем цепляет Range Rover Velar?

Видеорегистраторы с радар-детектором по цене от 5800 рублей

Гиперновые Audi Q8 и BMW X5 против сверхгиганта Range Rover Sport

ЗР ЭКСПЕРТ

Сколько проживет АКБ, если долго не заводить двигатель?

Скоростные шины Hankook Ventus S1 evo 3

Не знаете, как подобрать колёса? Научим!

Выбираем качественные солнцезащитные очки

ЗР РЕСУРС

Выбираем б/у: Chevrolet Cruze и Suzuki Grand Vitara

Ремонт кузова: лудить или шпаклевать?

Парк ЗР: Ford EcoSport

А также:

Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина и наш Москвич-408 Турист; где и как выпускали автомобили, спроектированные в СССР; снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис; экзамен на знание ПДД.

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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