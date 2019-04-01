Апрельский номер «За рулем»: Гранта и самые доступные кроссоверы

«За рулем» №4–2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Гран-при «За рулем» — 2019: наши читатели выбрали лучшие автомобили!
- Автосалон в Женеве: Аурус Сенат и все-все-все
- Скоро расстанемся с водительскими удостоверениями
- «Вафли» грозят штрафами
- Новости: 5000 рублей за разговор по телефону
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Обновленный седан Hyundai Elantra: злое лицо и крутая подвеска
- Kia ProCeed: внешне — почти Mercedes-Benz!
- Новая Toyota Corolla — это маленькая Camry (и по цене тоже)
- Заряжаем электромобиль Jaguar I-Pace и едем из Петербурга в Москву
- Nissan IMQ: таким будет Qashqai следующего поколения!
ЗР АКТИВ
- Открываем завод фирмы Haval под Тулой: зачем его построили и как он работает?
- Перехватывающие парковки: как ими пользоваться и не платить?
- Попал в аварию? Разъясняем, как оформить ДТП
- Как заставить дорожников привести асфальт в порядок
- Отмена штрафа: нет знаков — нет наказания!
ЗР ТЕСТ
- Передний привод за миллион: Kia Rio X-Line, Hyundai Creta и Renault Sandero Stepway City
- Выбираем лучшие 16-дюймовые летние шины: тест 13 комплектов
- Новая Лада Гранта с лицом от Весты: чем она реально лучше старой?
- Чем цепляет Range Rover Velar?
- Видеорегистраторы с радар-детектором по цене от 5800 рублей
- Гиперновые Audi Q8 и BMW X5 против сверхгиганта Range Rover Sport
ЗР ЭКСПЕРТ
- Сколько проживет АКБ, если долго не заводить двигатель?
- Скоростные шины Hankook Ventus S1 evo 3
- Не знаете, как подобрать колёса? Научим!
- Выбираем качественные солнцезащитные очки
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Chevrolet Cruze и Suzuki Grand Vitara
- Ремонт кузова: лудить или шпаклевать?
- Парк ЗР: Ford EcoSport
А также:
Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина и наш Москвич-408 Турист; где и как выпускали автомобили, спроектированные в СССР; снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис; экзамен на знание ПДД.
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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