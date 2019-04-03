Новый Audi A6: штурмовик магистралей

Новый Ауди А6 я взял на испытания в Германии и проехал на нем около 2 тыс. км. Он был такого же серого цвета, как бывший мой Ауди Авант, и поначалу даже вызвал у меня состояние «дежавю».

Как ни стараются дизайнеры Audi, но революционных предложений в облике их новинок я по привычке уже и не жду. Может, это и хорошо — владельцам старых версий того же А6 будет не так обидно пережить обновление модели.

А вот что касается содержания, здесь немцы понеслись в авангарде. Новый А6, как в сказке про семерых из ларца, уже может полностью заменить меня — зазевавшегося «Петьку»-водителя. Надо было видеть, как в сплошной дождь мы с А6 легко и уверенно разгонялись до 250 км/ч на немецком автобане!

С А6 мы побывали и в Альпах — на краю обрыва.

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